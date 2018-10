Skjuter till en miljon extra

Lars-Göran Persson och Christel Alm tillkännagav under tisdagseftermiddagen att Laholms Sparbank avsätter en miljon kronor extra för 2019 för lokal samhällsutveckling. Den så kallade ”Sparbanksmiljonen” betyder att lokala idrotts- och kulturföreningar med inriktning mot barn och ungdomar (samt skolklasser) är välkomna att söka bidrag. Foto: Rickard Gustafsson

Laholm Laholms Sparbank mångåriga satsning på lokal samhällsutveckling bär frukt.

Fler kunder innebär högre vinst och nu skjuter banken till en extra miljon under 2019 till det lokala föreningslivet som har någon form av inriktning på barn och ungdomar.

Bland kultur- och idrottsföreningar i bygden finns det all anledning att jubla lite extra i dag.

Under tisdagen förkunnade Lars-Göran Persson och Christel Alm på Laholms Sparbank att företaget sätter av en miljon kronor extra för lokal samhällsutveckling under 2019.

– Banken fortsätter att utvecklas väl. Vi har fått många nya kunder och vårt resultat för 2018 ser positivt ut, säger vd Lars-Göran Persson och fortsätter sedan i samma andetag med att berätta att sparbankernas grundidé är att verka som en god samhällskraft.

Pengarna i ”Sparbanksmiljonen” ska gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och kan sökas vid två tillfällen – senaste 13 december i år samt 30 april 2019.

– Ansökan om bidrag ska gälla speciella projekt och det ligger utanför vår ordinarie sponsring, säger Lars-Göran Persson.

Senast Laholms Sparbank delade ut extrapengar var för två år sedan när banken 160-årsjubilerade.

– 2017 fick vi väldigt stor spridning på ansökningarna och de kom från hela kommunen. Samma sak hoppas vi på nu, säger Christel Alm.

Exempel på satsningar då var installation av hjärtstartare och fiberindragning i kommunens alla bygdegårdar.

– Det är roligt att kunna stötta satsningar som kanske inte annars kommit till stånd, säger Lars-Göran Persson.

Att stötta verksamheter för barn och ungdomar glädjer bankens anställda.

– Det känns bra i maggropen om man kan göra nytta och skillnad, avslutar Lars-Göran Persson.