Full fart på Hökafältet

Mountainbike Mountainbikeintresset i kommunen växer snabbt. Däremot inte banorna.

Därför valde man i våras att starta mountainbikeklubben Bukten MTB och med ideella krafter bygger man nu fram en bana på Hökafältet.

När Nellie Larsson arbetade på kommunen påbörjade hon arbetet med en mountainbikebana på Hökafältet. När hon sedan slutade var hon rädd att planerna skulle läggas på is så hon tog med sig dem och blev en av grundarna till den nya mountainbikeklubben Bukten MTB.

– Vi hade haft dialogen med länsstyrelsen och det fanns ett arbete som var igång. När jag sedan slutade var där inte direkt någon som tog vid det, så då tänkte jag att då kollar jag om vi kan lägga över de kommande planerna på Bukten istället så att det blir av. Annars tror jag att det hade runnit ut i sanden. Och länsstyrelsen var jättepositiva, berättar Nellie Larsson.

Hon har sett ett växande intresse för mountainbike i kommunen och att starta en förening var ett sätt att svara på det.

– Vi cyklar själva och vi ser att för varje år blir det fler och fler som cyklar. Det är många som cyklar på Hökafältet trots att man inte egentligen inte får göra det, mer än på markerad led. Så det här är ett sätt att möta intresset både från barn och vuxna, säger Nellie Larsson.

Innan Bukten MTB startades anordnade Nellie Larsson och Ulf Johansson cykelkids där man samlade barnfamiljer som var sugna på att cykla och cyklade tillsammans i skogen och gjorde övningar. Cykelkids lockade många barn och familjer vilket blev en av anledningarna till att Bukten startades.

– Vi kände att vi hann inte riktigt ta hand om det stora intresset. Jag visste att det fanns fler personer runt om i kommunen som hade tankar på att göra någon form av aktivitet för barn kopplat till mountainbike. Så vi satte oss tillsammans och spånade om vi skulle göra någonting tillsammans och vad vi ska göra. Så bestämde vi oss för att dra igång en mountainbikeklubb.

Nu i början är tanken att främst rikta in sig mot barn, men tanken är att i framtiden utöka föreningen.

– Vi börjar med att satsa på barnaktiviter. Sedan har vi en ambition att starta en grupp för lite äldre barn och även rikta oss till vuxna, säger Larsson.

Tanken är att det ska vara en förening som täckte fler ställen än Mellbystrand.

– Vi vänder oss egentligen till alla i Båstad, Våxtorp, Laholm, Mellbystrand. Vi begränsar oss inte rent geografiskt som annars traditionella idrottsföreningar gör. Det är också därför vi kallar oss Bukten, förklarar Larsson.

Klubben startades i våras och efter sommaren fick man till avtalet med länsstyrelsen om att bygga en bana på Hökafältet i Mellbystrand. Allt arbete med banan görs dock ideellt.

– Eftersom vi gör det med ideella krafter gör vi det på kvällar och helger så det tar ju sin lilla tid, berättar Larsson och fortsätter:

– Det finns en liten järntruppp som har gjort merparten av arbetet. Sedan samlade vi ihop oss en dag och gjorde det till en klubbaktivitet där det var ganska många familjer som var med och jobbade tillsammans och då kom vi en bra bit. Det gjorde jättemycket att vi gjorde en sådan kraftsamling.

För tillfället är banan uppmarkerad med temporära pilar, men det ska komma upp både riktiga skyltar och informationstavlor. Och materialet till stolpar och tavlor och liknande går Statkraft in och sponsrar.

– Vi gör ju detta med helt ideella krafter så vi är jättetacksamma över att Statkraft går in. För det är just den typen av material som blir lite kostsamt, så det känns riktigt bra.

För tillfället träffas man en gång i veckan på olika ställen och på olika tider varje gång. Var träningen hamnar beror på vilka som är ledare just den veckan och var de vill ha träningen.

– Det är ganska mycket teknikträning, hur man tar sig fram i skogen på stigen. Vi är ute och cyklar tillsammans i skogen också stannar vi och tränar på specifika moment. Ibland har vi riktiga teknikträningsbanor där vi lägger ut hinder, säger Larsson.

Utöver att träna på hur man på bästa sätt tar sig fram fokuserar man också väldigt mycket på cyklisterna.

– Det handlar väldigt mycket om att ha roligt och trivas tillsammans och att varje barn och vuxen ska få utvecklas på sina egna premisser, säger Nellie Larsson och berättare vidare:

– Vi pratar jättemycket om hur beter man sig mot varandra, hur är man en bra cykelkompis, och hur beter man sig mot andra som man möter i skogen. Det är jätteviktigt, inte minst nu som när vi kommer cykla på Hökafältet där det också rör sig jättemånga andra, då är det superviktigt att man visar hänsyn och att man kanske ropar när man närmar sig så att man inte skräms.

Och Bukten ser gärna att fler kommer och provar på i den nya klubben i kommunen.

– Alla är välkomna till Bukten och man hittar mer information på vår Facebooksida, det är det enklaste sättet om folk är nyfikna, avslutar Nellie Larsson.