Tveksamt med svek

När Ulf Kristersson gav upp som regeringsbildare under helgen utbröt en svekdebatt. Eller, åtminstone hävdar de som vill att att det ska utbrutit en svekdebatt att så har skett. Det är frågan om det stämmer, eftersom det inte brutits några löften. Man kan bara tänka i svekdebattstermer om man automatiskt antog att de mindre allianspartierna skulle göra vad som helst för att få sitta med i en moderatledd regering. Det som har skett är att mittenpartierna har hållit vallöften och följt en redan upptrampad väg.

Det parlamentariska läget är nytt och ovant. Inget är självklart och det går att tycka vad som helst om mittenpartiernas beslut. Men det föreligger knappast något svek. Man kan inte slentrianmässigt förutsätta att vallöften och valprogram kommer att slängas över bord efter valet.

Situationen blir absolut bökig för Moderater och Kristdemokrater, som tycker att mittenpartierna gärna får svika vallöften för regeringsmakten.

En intressant fråga är vad höger- och vänsterpartierna egentligen begär av mittenpartierna. När de vill att de ska sätta sig i regeringar som de lovat sina väljare att inte sätta sig i, eller regera med stöd av partier de lovat väljarna att inte samarbeta med, så är svaret att de vill att de ska hjälpa till att förinta sig själva. Liberalerna gjorde ett dåligt val och hamnade 1.5 procent över riksdagsgränsen. Ska de chansa på att sätta sig i en SD-stödd regering, bli överkörda av M och hålla tummarna för att de inte åker ur riksdagen sedan? Ska Centerpartiet säga att de struntar i de många nya C-väljarnas skäl för att rösta på partiet?

De partier som prioriterat ideologisk hållfasthet under den gångna mandatperioden har belönats av väljarna. Det måste få spela roll. Kanske kommer väljarna så småningom prioritera att en regering bildas på vilket sätt som helt, bara för att få slut på eländet. Men det är för tidigt att lägga sig platt redan under den första talmansrundan.