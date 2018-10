Avslutade med att skaka om seriesegraren

Jesper Nilsson Öhrn var på hugget mot Unnaryd och var nära på att nicka in ett mål i slutet.Foto: Angeline Eriksson

Fotboll Våxtorp gjorde en väldigt bra sista match mot seriesegraren Unnaryd och tog en pinne i säsongsavslutningen.

Därmed slutade laget på en sjunde plats i tabellen.

Matchfakta

Div 7 södra, herr

Våxtorps BoIS-Unnaryds GoIF 1-1 (0-1)

Mål V.BoIS: Felix Eriksson

Domare: Hannes Persson, Laholm

Med sig till matchen mot Unnaryd kom Våxtorp med en oavgjord och en derbyvinst i bagaget. Och man var förberedd på vad som väntade.

– Unnaryd är duktiga, det kommer vi inte ifrån. Vi visste om att det är ett lag som spelar snabbt och gärna på sina duktiga, snabba forwards. Vi bestämde oss inför matchen att vi skulle verkligen göra det svårt för dem och försöka spela vårt spel, men lite snabbare än vad vi har gjort de senaste matcherna, säger Våxtorps tränare Mirro Liliengren.

I första halvlek var det Unnaryd som kom snabbast in i matchen, men Våxtorp jobbade sig in i det.

– Ju längre halvleken gick och det fortfarande stod 0-0 började vi komma in i matchen tycker jag och vi fick några målchanser och tog över spelet mer och mer, säger Liliengren.

Men i den 37:e minuten sköt Unnaryd ett inlägg som Robin Svensson i mål inte lyckades hålla och gästerna tog ledningen med 1-0.

– I första hade de kanske lite mer övertag, men sedan när vi kommer ut i andra är vi det laget som spelar och skapar flest chanser.

I andra halvlek tryckte Våxtorp på för en kvittering och man hade chanser, men bollen ville inte förbi Mats Lundgren i mål.

– Vi hade våra chanser. Ibland var vi lite för omständliga. Att vi inte direkt gick på avslut. I och med att han hade solen i ögonen hade vi kunnat testa honom lite mer i målet.

Även Unnaryd stack upp och hade några chanser på att utöka sin ledning. Men antingen gick bollen utanför eller så räddade Robin Svensson i målet.

Till sist kom den välförtjänta kvitteringen. Med fem minuter kvar satte Felix Eriksson bollen säkert i nätmaskorna till 1-1, vilket också blev slutresultatet.

– I det stora hela tycker jag att vi spelar riktigt, riktigt bra hela matchen. Alla gjorde en enorm insats, de slet och gick på knäna. Hela laget ska ha stort plus, säger Liliengren.

Liliengren, som i år gjorde sin första säsong i klubben, kommer att fortsätta som tränare också nästa år.

– Denna säsongen har varit upp och ner. Vi har släppt in för mycket mål och vi har haft några djupa dalar. Vi vet att vi kan spela bra och nu de här senaste tre matcherna har vi bevisat att vi kan spela fotboll. Vi har nog hittat sättet som vi ska spela fotboll på och det känns skönt inför nästa år. Nu på slutet har vi verkligen visat att vi är ett lag som ska kämpa i toppen nästa år i sjuan och att det är det vi ska sikta på.