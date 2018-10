Misstänks ha odlat 28 kilo cannabis

Laholm En 37-årig sydhallänning åtalas misstänkt för att ha odlat 28 kilo cannabis mellan 2013 och 2016.

Polisens beslag, på mannens gård, 2017, består dock bara av några ynka gram.

– Jag bygger åtalet på de fotografier och den odlingsutrustning som beslagtagits samt den odlingsberäkning som gjorts, säger kammaråklagare Jörgen Bengtsson.

Laholmspolisen har under långt tid utrett ärendet med den misstänkta cannabisodlingen som avslöjades i januari 2017.

Det började med att 37-åringen stoppades i en poliskontroll och misstänktes för drograttfylleri.

Efter beslut om husrannsakan gjorde polisen flera intressanta fynd både i 37-åringens bostad samt i en intilliggande ladubyggnad.

Polisen har beslagtagit mängder av odlingsutrustning, recept och odlingsguider.

– Det är mycket kvalificerad utrustning som beslagtagits som är avsett för tillverkning av en stor mängd narkotika. Men det är inte av industriell omfattning som man sett i andra ärenden, säger åklagaren Jörgen Bengtsson.

Åklagaren har väckt åtal mot den misstänkte 37-åringen för grovt narkotikabrott och hävdar att han varje år från hösten 2013 till hösten 2016 odlat och skördat sju kilo cannabis.

Totalt menar åklagaren att mannen under de fyra åren totalt framställt 28 kilo cannabis.

Den svaga punkten i åklagarens bevisning är att polisen enbart tagit 3,87 gram cannabis i beslag. Var resten av knarket tagit vägen är okänt och inte heller utrett.

37-åringen säger i förhör att han inte har någon kännedom om någon cannabisodling. Han hävdar i själva verket att utrustningen använts till att odla tomater, diverse örter, potatis, majs, rädisor och gurka.

Bevisningen, i den närmare 300 sidor stora förundersökningen, består istället av teknisk bevisning.

Åtalet bygger, förutom all odlingsutrustning, bland annat på en mängd fotografier som anträffats i 37-åringens mobiltelefon.

Med hjälp av bilderna har det fastslagits att cannabisodling ägt rum på gården och med hjälp NFC (Nationellt Forensiskt Center) har det gjorts en odlingsberäkning som kommit fram till sju kilo cannabis per skörd.

37-åringen har i förhör fått se bilderna som hittats i hans mobiltelefon men säger att han inte tagit bilderna och inte heller vet varför de finns i hans telefon.

Åklagaren använder sig också av statistik från gårdens elförbrukning under åren 2013-2016.

Då framgångsrik cannabisodling kräver höga temperaturer och väl fungerande fläktsystem för åklagaren fram bevis att elförbrukningen på gården, under de aktuella odlingsperioderna, varit onormalt höga.

På den punkten har 37-åringen bara svarat kortfattat att han inte har någon förklaring.

– Åtalet bygger på en samlad värdering av all teknisk bevisning och jag känner att jag har mer än väl på fötterna för att väcka åtal, säger Jörgen Bengtsson till LT.