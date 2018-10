20-åring nekar till smitningsolycka

Laholm Den 20-åring som misstänks för smitningsolyckan på Skottengränd för två helger sedan nekar i förhör till att ha kört bilen där en kvinna i 25-årsåldern blev allvarligt skadad.

Laholmspolisen utreder som bäst vad som egentligen hände när en kvinna blev påkörd förrförra helgen vid baksidan av matbutiken Coop i Laholm.

– Det finns mycket kvar att göra i utredningen men utredningsläget ser gott ut, säger Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på laholmspolisen.

En stor fördel som polisen lär dra nytta av är det stora antalet människor som blev vittnen till händelsen på Skottengränd.

– Det var väldigt många som var där vid tidpunkten och bara hittills har vi förhört 12-14 personer, säger Jenny Jerrhage.

När Jerrhage återger det misstänkta händelseförloppet under olycksnatten tyder mycket på att olyckan inträffade som en konsekvens av att bilens förare buskörde och tappade kontroll över fordonet när det for in en trottoarkant.

Det okontrollerade fordonet fortsatte sedan mot en folksamling där flera människor lyckades hoppade undan i sista stund, förutom en kvinna i 25-årsåldern som slungades upp på vindrutan med allvarliga skador som följd.

Innan fordonet stannade hade även en moped rammats och dragits med under bilen.

– Den misstänkte gärningsmannen försvann därefter direkt från platsen till fots, berättar Jenny Jerrhage.

En 20-årig man greps senare samma natt och anhölls. 20-åringen häktades aldrig men är fortfarande misstänkt.

– I förhören förnekar han att han skulle ha kört bilen, säger Jenny Jerrhage som av utredningstekniska skäl inte ytterligare vill gå in på vad som sagts i förhören.

Försvårande för den misstänkte 20-åringen är att bilen, som tagits i beslag, ägs av hans pappa.

Inledningsvis misstänktes 20-åringen för vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik.

Brottsmisstankarna har nu vidgats till att även handla om smitning från trafikolycka, drograttfylleri, ringa narkotikabrott samt grov olovlig körning då 20-åringen saknar körkort.