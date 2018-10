Drott vann syskonderbyt mot Hök

Handboll Strax över 400 personer såg det jämna division 2-derbyt mellan HK Drott och HK Hök.

Hemmalaget vann till sist med 26-22 och tog hem alla tre poängen.

Matchfakta

Division 2 södra, herr

HK Drott Halmstad-HK Hök 26-22 (16-12)

Mål Hök: Pontus Johansson 8, Peter Karlstrand 5, Jacob Wännman 5, Fabian Björkman 2, Adam Bogren 1, Lukas Andersson Männikkö 1

Det är inte många år sedan det skilde några divisioner mellan lagen. Drott i högsta ligan och Hök i division 3. Under måndagen möttes de båda lagen i division 2 och det blev en jämn match.

Gästerna Hök startade bäst och gick snabbt upp till en 3-0-ledning.

– Vi hade satt en defensiv taktik som satt som en smäck i början, och vi chockade dem lite och fick 3-0 direkt. Sedan missade vi en straff och efter det fick de ett momentum och gick ikapp. De fick träff i sitt sju mot sex spel som vi inte riktigt lyckades lösa, berättar Höks tränare Marcus Artursson.

Efter Höks chockstart tog sig Drott tillbaka och satte fyra bollar i rad och gick upp till 4-3. Lagen följdes sedan åt till 7-7 innan Drott drog ifrån till 15-11. Med tio sekunder kvar satte Hök 15-12 och Drott tog time out. Efter snacket gick det snabbt i anfallet och hemmalaget fastställde halvtidsresultatet till 16-12.

I den andra halvleken knappade Hök sakta men säkert in. Med 13 minuter kvar av matchen räddade Robin Hammarberg bollen, hittade Adam Bogren med en långboll och Bogren kunde sätta bollen i öppet mål och reducerade till 21-20.

– I andra halvlek spelade vi bra och kom in i ett bra flow i försvarsspelet och fick in några enkla mål. Jag vet inte hur många kvitteringschanser vi hade egentligen, men tyvärr var det lite för mycket känsla och adrenalin istället för hjärna. När det skulle avgöras blev vi lite för heta. Vi skulle ha lugnat oss lite. Men det är en het match och man vill så himla mycket, säger Marcus Artursson och fortsätter:

– Vi pratar alltid om att matchen är 60 minuter och vi ska vinna efter 60, och Drott kändes lite tagna och lite slitna faktiskt så jag kände att vi var på gång. Tyvärr gav vi oss själva inte chansen att kvittera och gå förbi.

Efter Höks reducering till 21-20 tog Drott time out. Det skulle visa sig ge effekt och hemmalaget gick upp till 23-21. Då tog Artursson time out med sex minuter kvar.

Direkt efter den pausen satte Drott 24-21 och Robin Söderberg i Drottmålet fortsatte att storspela. Hök reducerade till 24-22, men närmre än så kom inte Laholmslaget. Drott satte istället ytterligare två baljor innan slutsignalen ljöd och matchen slutade 26-22.

– Under hela matchen kändes det ändå som att de hade lite mer marginal än vad vi hade, och det var det jag trodde skulle avgöra på förhand. Jag är mest besviken över att vi inte följde det vi hade bestämt innan, att vi inte följde spelplanen. Vi slutade tänka handboll utan körde bara på ren vilja. Det fungerar det också men jag tror vi hade kunnat lösa lite fler knutar i slutändan om vi hade tagit det lite lugnare, säger Artursson.

– Sedan är jag väl inte helt nöjd med min egen insats heller. Det var svårt och nå fram till spelarna. Det var jättemycket publik och mycket ljud på banan så man fick inte fram så mycket information och vi var kanske inte så tydliga med varandra i alla lägen, fortsätter han.

Drott drog denna gången det längsta strået, mycket tack vare Robin Söderberg som gjorde över 20 räddningar.

– Drott är ett bra lag och de kommer säkert ta hem fler matcher och de hade en väldigt duktig målvakt. I slutändan var det han som avgjorde allting. Vi har Robin i vårt mål som också gjorde en bra match, men Söderberg imponerade. Han var ett spöke för oss i den här matchen, berättar Artursson.

– Vi gav dem en fight så vi kan inte bara måla allting svart. Vi har fortfarande ett nytt lag och vi måste spela in oss och det kommer nya erfarenheter hela tiden i varje match. Det finns inga lätta matcher i den här serien, avslutar Artursson och ger Pontus Johansson och Robin Hammarberg extra plus.