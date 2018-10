Laholm kvar i division 3

Fotboll Laholms FK vann ödesmatchen mot Vejby IF med 2-1. När samtidigt Snöstorp Nyhem besegrade Astrio var Laholms kontrakt säkrat.

– Otroligt skönt! En enorm lättnad, säger LFK:s tränare Peter Åberg, som nu tackar för sig som tränare för LFK:s herrar.

Matchfakta Div 3 svg, herr

Laholms FK-Vejby IF 2-1 (1-0)

Mål LFK: Besfort Shulemaja, Viggo Persson

Domare: Rasmus Eriksson, Halmstad

Laholm tog sig an uppgiften på ett mycket bra sätt. Hemmalaget hade mycket energi i starten och inledde väldigt piggt. Viggo Persson var som vanligt rapp på sin högerkant och hotade ett par gånger om.

Närmast mål var Rasmus Liedman med en projektil som Vejbys målvakt klarade till hörna.

Gästerna var inte ofarliga i omställningarna och på fasta men LFK:s försvar var resolut och i mål stod rutinerade Markus Johansson tryggt.

I minut 44 gjorde LFK välförtjänt 1-0. Rasmus Liedman snurrade på sin vänsterkant och skickade in ett inlägg. Framför mål kom Besfort Shulemaja farande och tryckte in 1-0 med pannan.

Strax efter blåste domaren av för halvtid och LFK:arna gick in i omklädningsrummet med en god känsla.

– Vi gör en fin första halvlek, konstaterar Åberg.

– Vi skapar mycket men har inte vår mer vana målskytt Hannes (Persson, avstängd) där framme idag.

I andra halvlek föll LFK tillbaka. Vejby fick tryck och Markus Johansson fick mer att göra.

– Det var inte meningen att backa hem och bevaka. Det var inte det vi pratade om i paus.

Otto Nilsson löpte kopiöst ensam på topp i LFK och slet åt sig två hyggliga chanser utan resultat. I minut 66 låg han dock bakom 2-0-målet då han fick bollen på djupet, snodde runt och hittade Viggo Persson, som mycket elegant sköt bollen i nät.

Vejby skapade ett par bra chanser men Markus Johansson verkade omutlig och LFK gick mot en trygg seger.

Då small det till. Långt inkast och LFK fick inte bort bollen som dundrades i nät från nära håll i minut 80.

De avslutande 13 minuterna blev en pärs för alla Laholmare. Vejby fick sitt jätteläge på nick från nära håll. Där borde det varit mål men Johansson stod rätt igen.

Alfred Karlsson träffade stolpen för LFK och inhoppande Max Sjöstrand prickade målvakten i öppet läge efter framspelning av Otto Nilsson.

Det sista som hände var att Vejby fick frispark. Denna nickades dock bort av LFK:are och domaren blåste av.

Efter beskedet att kontraktet säkrats jublades det vilt bland hemmaspelarna.

– Det känns så klart helt fantastiskt nu. Det är en enorm lättnad. Hela truppen ska ha en eloge för hur de hanterat de här två sista veckorna och framförallt den här matchen, säger Åberg.

– Andra halvlek blir inte som vi vill. Nerverna är utanpå och sista halvtimmen blir hemsk. Men vi reder ut det och som spelarna kämpar och sliter där ute. Jag vet inte hur mycket Otto, ”Affe” och Anton sprang idag, hyllar Åberg.

– Så har vi en pånyttfödd ”Mälarn” i mål också.

Nu slutar Åberg som tränare för LFK:s herrar.

– Sex år är en lång tid. Vi har nått vägs ände. De behöver något nytt och jag behöver något nytt.

Fortsätta som tränare vill Åberg dock göra.

– Men nu ska jag hem till Ockelbo och titta på Brynäs. Sedan ska jag fundera över framtiden.

”Pånyttfödde” Markus Johansson:

– Riktigt skönt! Det är kul att spela och det spel vi spelat i höst har passat mig. Jag får styra och ställa mycket. Att vi är kvar i trean betyder allt!

530 personer i publiken följde matchen på plats.

BK Astrio får nu försöka kvala sig kvar i division 3.

