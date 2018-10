Ingen fri rörlighet kvar efter Brexit

EU-medborgare kommer inte att prioriteras efter Brexit. Theresa May berättar vid Tories pågående partikonferens om en radikal omläggning av Storbritanniens migrationspolitik. May medger att det kan försvåra resandet i Europa för britter, som i värsta fall kommer att få ansöka om att besöka andra länder på samma komplicerade sätt som för besök till USA, med turist- eller arbetsvisum.

May säger att hon förutsätter att förhandlingarna med EU blir konstruktiva, så att det kan undvikas. Samma tonfall kunde höras efter varningar om att kunskapsbrist i förhandlingarna kunde leda till ”hård” Brexit. Här är man nu, på väg mot hård Brexit, med samma oanande tonfall kring migrationsreformen.

Om icke-britter inte får stanna kommer man se ett avstannat London: stadens låglönejobb innehas av unga européer, afrikaner och asiater, som väljer att tillbringa några ungdomsår i London för att vidga sina vyer. En uppstramning av migrationslagstiftningen är katastrof för den brittiska arbetsmarknaden.

Tories framstår än en gång som om de saknar kontroll och överblick över situationen, eller bara konsekvenstänk. Informationsläckor från Bryssel antyder att Tories misslyckas på grund av kunskapsunderskott om hur samarbetena inom EU fungerar och har närmat sig denna enorma omställning planlöst. Hoppas populismen på hemmaplan är värd det europeiska priset.