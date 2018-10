Hök vände och vann säsongens första match

Handboll Lite premiärnerver spökade hos Hök i första halvlek och det var 30 spännande minuter.

Resterande 30 blev desto lugnare och Hök vann matchen mot Höör med klara 32-23.

Matchfakta

Division 2 södra, herr

HK Hök-Höörs HK H 65 32-23 (13-14)

Mål Hök: Pontus Johansson 9, Adam Bogren 7, Jacob Wännman 4, Fabian Björkman 3, Petter Persson 3, Peter Karlstrand 3, Jesper Johnson 2, Lukas Andersson Männikkö 1

– Det var skönt och vinna första matchen. Jag är jättestolt över killarna, det är ändå premiär och allt kan hända, säger Höks tränare Marcus Artursson.

Det var dock Höör som tog kommandot i början av matchen och gick upp till 11-7.

– Det var lite trögt i början. Vi fick inte till försvarsspelet riktigt och vi kom inte åt bollarna heller. När vi hamnade i underläge fick vi lite panik och tog snabba avslut. Vi pratade om det och fick till försvarsspelet i slutet på första. Sedan jobbade vi oss in i matchen och Höör tröttnade betänkligt också.

Större än fyra bollar blev inte glappet och Hök började knappa in. Med endast tre sekunder kvar av halvleken stod det 13-14 till Höör och Marcus Artursson tog time out. Efter snacket kom Pontus Johansson till avslut, men långt ifrån mål då Höör pressade högt upp i plan och 13-14 stod sig.

Johansson skulle dock få sin och Höks revansch då han satte både 14-14 och 15-14 efter halvtidsvilan.

Och när Robin Hammarberg i Höks mål täppte till blev det till sist en enkel resa för Hök som vann med 32-23.

– Vi pratar mycket om att jobba klart i 60 minuter och det tycker jag verkligen vi gjorde. När vi väl var ifatt och förbi tyckte jag det var en ganska lugn resa. De hade inte så mycket att sätta emot just då, säger Artursson.

Höör kommer från division 1 men har tappat en del spelare och ser ut att få en tuff säsong framför sig.

– Det är väl ett lag vi måste ha bakom oss i tabellen när man nu ser på det så här i efterhand. Man vet aldrig vilket lag man möter innan. Vi har inte mött några lag i denna serien tidigare så varje match är en ny match.

Artursson var väldigt nöjd med laget efter första matchen.

– Vi jobbade för varandra hela tiden. Vi vet vad vi ska göra, det gäller bara få det att flyta på under matcherna och inte hamna under stress så ska vi nog plocka många goa poäng framöver också, säger Artursson och fortsätter:

– Jag vill ge hela laget en eloge. När de är inne på banan jobbar de för varandra och gör det jäkligt bra tycker jag. Sedan får jag lyfta Robin också. Hans andra halvlek gör ju resan så mycket lättare för oss.