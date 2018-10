Aktivist eller lojalist

Birger Schlaug har efter valet blivit en av Miljöpartiets största kritiker. Det före detta språkröret har alltid gått mot strömmen, så det är i sig inte konstigt. Han har dock rätt i en hel del av sin kritik.

Han menar att Miljöpartiet under mandatperioden blivit en underavdelning till Socialdemokraterna och att man varit så lojal att det slagit fel och skadat partiet, vilket valresultatet pekar på. Schlaug hävdar att Miljöpartiets språkrör fungerat som språkrör för socialdemokratin snarare än för det egna partiet och ännu värre inte talat från sin egen värdegrund, som skiljer sig mycket från Socialdemokraterna. Jämförelsen med att Centerpartiet tog stryk när de budgetförhandlade med Socialdemokraterna är uppenbar. Om man ska förenkla så innebär att sitta i regeringsställning med Socialdemokraterna att man utplånas för en mandatperiod framöver, åtminstone vad gäller inflytande, om inte rent konkret.

Schlaug cementerar bilden av ett Miljöparti som har förlorat kontakten med sina värderingar under tiden vid makten. Det är intressant att han i en debattext i Dagens Nyheter menar att Miljöpartiet har onödigförklarat sig själva. Självgodhet från MP:s sida har gjort att väljarna fått en bild av de kan luta sig tillbaka och vänta på att andra ska jobba ifatt duktiga Sverige, som redan är färdigt med miljöarbetet och ligger i framkant. Han menar att ett miljöpartis uppgift alltid måste vara att kontinuerligt ringa i varningsklockan så miljöfrågan inte hamnar på undantag. Det är svårt på gränsen till omöjligt att samtidigt vara aktivist och lojal regeringsmedlem, vilket MP ser nu.

Miljöpartiet har misslyckats med att få klimatfrågan att bli del av hela den politiska agendan. Alla politik är miljöpolitik. Partiet har ringt i alarmklockan för sent: vid det laget det stod ”NU” på deras valaffischer, så hade väljarna redan förhållit sig till ”DÅ”, det vill säga när MP gratulerade sig själv och regeringen till ett redan väl genomfört arbete. Det behöver man ingen Birger Schlaug för att se. Martina Jarminder