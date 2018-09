Klart med guldnomineringar

Laholm Den 19 oktober arrangeras årets upplaga av Guldkvällen i Laholm. Då är det dags att dela ut priser till duktiga företagare runt om i kommunen.

Bland de nominerade finns veteraner som Våxtorps Betong, men också nykomlingar som Laholms auktionskammare.

Under torsdagskvällen avslöjades vilka företag och företagare som nominerats i de olika priskategorierna till Guldkvällen. Priserna delas ut av organisationen Offensiva Laholm.

– Det är givetvis en stor ära för dem som går och vinner, men det är också stort att bara bli nominerad. Det måste vara positivt att någon uppmärksammar det de jobbar med, säger Dag Gustavsson, ordförande i Offensiva Laholm.

I samband med att nomineringarna avslöjades, under en så kallad Golden After Work på Gröna Hästen, lästes även motiveringarna upp.

– Det är olika jurygrupper som utser vilka som ska nomineras. I grupperna sitter personer från olika håll och med olika kontakter, säger Dag Gustavsson.

Det enda priset som skiljer sig, är Årets profil, där allmänheten kan gå in och rösta fram vinnaren.

– Det har redan ramlat in en hel del röster. Hittills har redan fler röstat än under hela förra årets nominering, säger Dag Gustavsson.

Årets Guldkväll går av stapeln den 19 oktober på Strandhotellet. Konferencierer för kvällen är äkta makarna och Ysbyborna Margareta Ek och Peter Bengtsson.

Förra året var det omkring 200 personer som kom på Guldkvällen. När det gäller kandidaterna till Årets profil, går det att rösta fram till den 30 september.