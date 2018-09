Enkätsvar ska ge nya medborgarlöften

Laholm Fler men kortare trafikkontroller, bättre gatubelysning och besök på flera av kommunens skolor. Så ser det ut när polisen summerar årets medborgarlöften.

Nu går polisen och kommunen ut med en ny trygghetsenkät, som ska ligga till grund för nästa års löften.

Årets löften från polisen handlade bland annat om trafikkontroller, polisens synlighet, grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder i vissa utpekade områden.

– Jag kan inte säga att vi har gjort fler trafikkontroller, men vi har gjort fler småkontroller. Det innebär att vi åker ut kortare stunder, kanske bara i 20 minuter, säger Kristian Nilsson.

Under året har polisen och kommunen även tagit initiativ till två trygghetsvandringar inne i centrala Laholm. Orsaken var att området pekades ut som otryggt i förra årets enkät. Men en av vandringarna fick ställas in och den andra hade väldigt få deltagare.

– Vi ska göra en trygghetsvandring till i området under hösten. Den här gången riktar vi oss till ungdomar. Vi vill nå den gruppen också och få deras bild, säger Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet på Laholms kommun.

När det gäller synligheten har polisen bland annat satsat på att göra skolbesök under året.

– Under semesterperioden har det varit svårare. Men annars har synligheten varit god. Vi har bland annat varit ute mycket i skolorna. Jag har gjort 15 skolbesök. Senast var jag på Campus och ungdomarna fick då möjlighet att själva ställa frågor till polisen i matsalen, säger Kristian Nilsson, som också besökt föräldramöten och pratat om vilka lagar som gäller för mopedkörning.

Detta är en förkortad webbversion. Hela artikeln kan läsas i e-tidningen. För e- eller pappersprenumeration, kontakta kundtjänst. Öppettider: måndag-fredag 09.00-13.00. Telefon: 0430-737 00. E-post: kundtjanst@laholmstidning.se