Många tomma stolar i kommunfullmäktige

Som förväntat kommer många stolar att stå tomma i kommunfullmäktige runt om i landet. Värst drabbade är Sverigedemokraterna. SD börjar mandatperioden med minst 22 tomma stolar i 17 kommuner. Partiets väljarstöd har inte inneburit att de lyckats locka tillräckligt många kandidater i kommunvalen. Det sker dessutom alltid ett bortfall under mandatperiodens gång. Enligt Valmyndighetens siffror hoppade 3 384 kommunpolitiker av sina uppdrag mellan 2014-2018. Värst drabbade blev SD, med 81 tomma stolar.

Man kan fråga sig i hur hög utsträckning väljarna är medvetna om att deras röst kommer att innebära en tom stol och om man bör informera om det i högre utsträckning. Det innebär inte nödvändigtvis att en röst är bortslösad. Kanske röstar man på ett parti av princip, oavsett om det innebär att det hamnar en kandidat på stolen. Men för en del väljare är det nog så att de inte tänkt på att det inte finns tillräckligt många kandidater på listan när de lägger sin röst. Det kan vara värt att reflektera över på valdagen.

Sverigedemokraterna har dessutom valt att låsa sina listor, så kandidater inte kan lägga till sig själva på eget bevåg. Detta för att man råkat ut för att till exempel nynazister tagit sig in på SD:s valsedel. Det är rätt beslut, även om väljarna som inte blir representerade kan bli besvikna. Risken att få in folk som inte är Sverigedemokrater under partiets flagg är för stor.