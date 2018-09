Kanske statsminister

Stefan Löfven har röstats bort som statsminister, men sitter som förväntat kvar under övergångsperioden. Det var en historisk första omröstning om statsministerposten, eftersom Fredrik Reinfeldt självmant valde att avgå på valnatten 2014. Tisdagens omröstning var därför den första efter regeländringen.

Att Sociademokraterna och Löfven är irriterade över resultatet och över att riksdagen ställde sig bakom Moderaternas talmansförslag står klart efter en presskonferens med en stingslig Löfven med taggarna utåt. Han fokuserade på Sverigedemokraterna och menade att en alliansregering som är beroende av SD sviker sina väljare. Löfven tar löftet om att inte aktivt samarbeta med SD och försöker omvandla det till att även passivt stöd från SD, genom att partiet till exempel röstar för en moderat talmanskandidat, ska tolkas som ett löftessvek från mittenpartierna och som ett ”samarbete”. Löfven talade om SD som ett parti med nazistiska rötter för att utmåla dem som toxiska att samarbeta med även passivt.

Löfven vill se en uppluckrad blockpolitik och den bortröstade statsministern gjorde ingen hemlighet av att det handlar om att få ha kvar makten snarare än om att ge demokratin en sund energiinjektion om man bröt upp blocken. Det är nog det enda som kvarstår för att legimitimera fortsatt makt för en socialdemokrati som gjort sitt sämsta val på 100 år. Det väger tyngre att vara största parti utan blocken. Socialdemokratin har enligt hävd och tradition svårt att skilja sig från makten. Löfven är inget undantag. Hans försök att smeta SD-tillhörighet på allianspartierna är rätt osnyggt och ett ganska högt spel. Om det, mot all förmodan, blir extra val kan kontinuerliga attacker på SD och dess väljare ge ökat väljarstöd för partiet. Ingen gillar en mobbare.

Man kan dock simma lugnt. Sverige har fortfarande en fungerande regering. I den politiska turbulensen kan en passiv regering vara ganska vilsamt under några månader.