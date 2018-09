Våxtorp

En traktor som tillbringade natten i en låst maskinhall i Våxtorpstrakten tömdes under natten till lördagen på 100 liter diesel. Tjuvarna hade vid stölden också spillt ut 25 liter bensin från en gräsklippare.

Gärningsmännen tog sig in byggnaden via ett ljusinsläpp.

Klockan 5.30 på lördagsmorgonen sågs en blå skåpbil på platsen, vilken misstänks ha nyttjats vid brottet.