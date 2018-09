Svampar ska lysa i natten

Halmstad/Ränneslöv En självlysande svampskog med svampskulpturer av både mindre och större karaktär ska lysa upp Halmstad. Inför kulturnatten i kväll har det pågått en intensiv svampproduktion i Ränneslöv.

Bakom idén med skulpturerna står allkonstnären Peter Bengtsson och hantverkaren Anders Ölund.

Mitt i svampproduktionen märker man hur roligt allkonstnären Peter Bengtsson samt hantverkaren och möbeldesignern Anders Ölund har det i tillverkningen av deras gigantiska svampskog.

En skog av självlysande svampskulpturer av olika material av trä, glasfiber, polyester, däck med mera ska ge Kapsylparken i Halmstad, mellan biblioteket och gamla busstationen, en förtrollande upplevelse.

– Det är jätteroligt att göra ett artistiskt samarbete med lösa former och den mystiska utställningsmetodiken som är ovanlig i sig. Det blir många roliga och märkliga resultat, berättar Peter Bengtsson och fortsätter:

– Det är once in a lifetime dessa skulpturer går att se i en så kallad pop-up skulpturpark med skogstema. Det kommer röra sig runtomkring kan jag lova. Så om man vill se det ska man komma och besöka kulturnatten i Halmstad.