Granska Frontexförslaget

Ett in­for­mellt topp­mö­te på­går i Salz­burg mel­lan EU:s le­da­re. Själv­fal­let ska brexit be­handlas även om det fort­fa­ran­de är ovisst hur för­hand­lingarna slutar. Det be­ror främst på oenig­heten i Stor­bri­tan­ni­en, både i rege­ringen och i sam­häl­let i öv­rigt. Just nu är det inte osan­no­likt att en ny folk­om­röst­ning hålls som tar ställ­ning mel­lan det av­tal som för­handlas fram – el­ler om det blir en hård brexit utan av­tal – och fort­satt med­lem­skap för Stor­bri­tan­ni­en.

Efter­som topp­mö­tet är in­for­mellt – be­slut hän­visas till det or­di­na­rie topp­mö­tet om en månad – kommer inga skrivna de­kla­ra­tioner att lämnas ef­ter mö­tet. Där­emot kommer sä­kert de flesta del­ta­ga­rna att kom­men­tera dis­kus­sionerna uti­från sina länders in­tres­sen.

Ett av de för­slag som ska dis­ku­teras är kom­mis­sions­ord­fö­ran­de Junckers för­slag om att utöka EU:s Frontexstyrka från 1 500 till 10 000 gräns­po­liser, som ska kun­na sättas in i med­lems­länder som inte klarar sitt gräns­skydd själva.

Det kan tyckas vara ett klokt för­slag, efter­som det finns länder med mind­re re­surser än andra. Men det är vik­tigt att nog­grant granska vad för­sla­get egent­li­gen in­ne­bär och vad det kan få för ef­fekter.

Ska ex­em­pel­vis EU kun­na be­sluta att sätta in styr­kan mot nå­got lands egen vilja? Det finns en oro i många länder att Frontexstyrkan skull kun­na ta över na­tio­nella be­fo­gen­heter, vil­ket är tvek­samt uti­från gällande för­drag och med tan­ke på var­je lands rätt att själv kon­trol­lera sina gränser.

Där­för är det vik­tigt att Ste­fan Löfven inte utan re­ser­va­tioner ac­cep­terar Junckers för­slag. Det måste dis­ku­teras vidare och tyd­liga gränser för hur den här styr­kan kan an­vändas måste sättas upp. Där­för var det bra att Löfven inte för­svarade för­sla­get utan ville av­vakta vad för­laget egent­li­gen kan in­ne­bära.

Om syf­tet är att hålla flyk­tingar bor­ta från EU är det än mer tvek­samt att in­föra nå­got som ris­kerar att komma i kon­flikt med ländernas själv­be­stäm­man­de.