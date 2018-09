Per­son­kryssen kan ha av­gö­ran­de be­ty­del­se. Frå­ga Mari-Louise Wer­ners­son, som för­lo­rade kampen mot Ola Johansson om Cen­ter­par­ti­ets riks­dags­man­dat i Halland med 60 röster. Om så många fler kryssat henne hade hon tagit man­datet från Ola, som nu får fort­sätta fyra år till i riks­dagen.

Ock­så i kom­mun­valet i La­holm har kryssen rört om en del.

Att Erling Cronqvist (C) fick flest per­son­kryss av alla, 284 kryss, för­vånar inte. Men det stärker rim­li­gen hans kan­di­da­tur som ny ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. Roland Norr­man (M) fick ”bara” 243 kryss, och Kjell Henriksson (S) fick bara 117 kryss och kom inte över femprocentsgränsen för att kryssen ska räknas.

I flera par­tier har kryssen ändrat rang­ord­ningen och fört in kan­di­dater som stått läng­re ned på lis­tan. Största överraskningen är kan­ske att KD-vete­randen Lars Gustafsson petades av två kan­di­dater som stod läng­re ned på lis­tan. Både Sara Unos­son och Jörgen Nilsson kryssade in sig som or­di­na­rie från er­sät­tar­platser på lis­tan.

Det­sam­ma gjorde El­vis Be­gic för Liberalerna. Efter­som ock­så Mar­ga­re­ta Jonsson fick till­räck­ligt många kryss petades topp­namnet Jan Gottfriedsson bort från full­mäk­ti­ge­platsen.

Att de båda front­fi­gurerna i Med­bor­ger­lig sam­ling Karl-Fred­rik Klin­ker och Mi­ka­el Kah­lin kryssade sig förbi list­et­tan Martin Lönnstam var inte så för­vånande.

Ber­til Johansson i La­holms­par­ti­et be­hövde där­emot inte vara rädd för att bli omkryssad. Han hade klart högst pro­cent­an­del per­son­röster, över 25 pro­cent, vil­ket var näs­tan alla av dem som kryssat en LP-val­se­del.

Fyra kan­di­dater kom allt­så in i full­mäk­tige en­bart tack vare kryssen. Kan­ske blev någ­ra väl­ja­re lurade att tro att et­tan på lis­tan au­to­ma­tiskt kommer in, men så är det allt­så inte. Kryssen av­gör, till för­mån för de kan­di­dater som får mer än fem pro­cent av par­tiets röster. Värt att tänka på om fyra år.