Storsatsning på bostäder

Laholm Entreprenören Mats Olofsson vill bygga omkring 160 bostäder i Östra Nyby.

De ska användas för studentbostäder och äldreboende.

En ansökan om planbesked har precis lämnats in av Mats Olofsson, Han har dessutom redan visat för tjänstemän och politiker i kommunhuset.

Totalt vill han bygga cirka 160 bostäder på den 30 tusen kvadratmeter stora fastigheten Nyby 3:57.

100 av bostäderna ska i så fall byggas som studentboende. Det sker i förhoppning om att en ny privat gymnasieskola, Academy of Tech and Business Education, etablerar sig i Laholm och på campus.

Skolan skulle generera många nya elever som behöver någonstans att bo.

Lösningen föreslås bli fyra tvåvåningshus med 25 lägenheter i varje och på 25 kvadratmeter var. Där ska finnas ett mindre sovrum kombinerat med kök, allrum samt dusch och WC.

