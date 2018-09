Mer nötkött i Laholms skolor

Laholm Under hösten kommer det att serveras mer nötkött i skolorna. Inga helt vegetariska dagar ska finnas.

Åtgärden genomförs i första hand under höstterminen. Motivet är att bidra till att bönder ska kunna skicka sina djur till slakt. Det behövs då det är väldigt ont om foder åt dem på grund av sommarens torka.

Kostnaden för att ha mer nötkött på skolmatsedeln beräknas landa på mellan 70 000 och 80 000 kronor per läsår, men ryms under hösten i årets budget.

Om det är aktuellt att fortsätta med köttsatsningen nästa år avgörs senare.