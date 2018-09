Damerna redo för ettan

Bordtennis Med ett medelvärde på 16,2 år är det ett ungt damlag i Våxtorp som i år tar sig an division 1.

För två av spelarna är det första gången i Våxtorpströjan och för tre av spelarna är det första gången i division 1.

Lovisa Löwgren

Ålder: 13 år

Bor: Västra Karup

Hemort: Västra Karup

Aktuell: Spelar i Våxtorps BoIS och division 1

Tindra Holstad

Ålder: 16 år

Bor: Eslöv

Hemort: Förslöv

Aktuell: Spelar i Våxtorps BoIS och division 1

Tone Soleröd Todok

Ålder: 16 år

Bor: Oslo

Hemort: Oslo

Aktuell: Spelar i Våxtorps BoIS och division 1

Kitty Korda

Ålder: 18 år

Bor: Halmstad

Hemort: Budapest

Aktuell: Spelar i Våxtorps BoIS och division 1

Lisa Johansson

Ålder: 18 år

Bor: Lilla Tjärby

Hemort: Lilla Tjärby

Aktuell: Spelar i Våxtorps BoIS och division 1

Våxtorps damlag under säsongen 2018/2019 består av Tone Solerød Todok, Kitty Korda, Lisa Johansson, Tindra Holstad och Lovisa Löwgren. Tillsammans med tränaren Niklas Rönningborn är målet att hålla sig kvar i den nya serien.

– Vi ska hålla oss kvar är målsättningen, och går vi upp är det en bonus. Jag tror ju på att vi kommer hålla oss kvar. Men det beror mycket på hur mycket Tone och Kitty kommer att spela och hur de andra kommer vara. Också måste de ju hålla sig friska, säger Rönningborn och fortsätter:

– Det är kul och vara igång. Jag ser fram emot en spännande säsong både med herrarna och damerna.

Tindra Holstad, 16, kommer i år spela både för Eslöv och Våxtorp.

– Jag har precis kommit igång och tränat, ny klubb, så det är mycket nytt för mig. Eftersom jag har börjat gymnasiet i Eslöv så har jag flyttat och det blir tävlingar för dem, säger Holstad som alltså kommer spela för Våxtorp i division 1 och för Eslöv i alla andra sammanhang. Och Holstad har fastställt sitt personliga mål.

– Jag vill bli bättre på allt som alltid, men dels vill jag bli starkare mentalt och dels förbättra och utveckla nya servar.

Ett av nyförvärven är norska Tone Solerød Todok, 16. Tone har tidigare spelat i Norges Elitserie och är nu redo för säsong i Sverige.

– Jag glädjer mig väldigt för säsongen. Jag är förberedd, jag har precis börjat på en idrottsskola, så det blir en massa träning och förberedelser till säsongsstarten och förhoppningsvis gör vi det bra, säger Solerød Todok och berättar varför lotten föll på Våxtorp som hennes nya klubb.

– Min tränare från Norge tyckte jag var redo att prova någonting nytt, i Sverige. Vi frågade vilken klubb som var ledig och då hittade vi ett erbjudande som vi gillade och det var Våxtorp. Så här långt tycker jag att det var ett väldigt bra val och gillar det väldigt mycket.

Det finns likheter mellan länderna, men också en del olikheter i systemen.

– Det är min första gång här så systemet är fortfarande lite nytt för mig. Så mitt mål är att utföra det bästa och aldrig ge en lätt match. Ge en utmaning till alla jag möter och hålla mig fokuserad på laget, team spirit.

Lisa Johansson och Lovisa Löwgren spelade i division 2 för Våxtorp under förra säsongen. Nu väntar alltså division 1 för de båda.

– Det känns väldigt kul. Jag har spelat i division 2 innan så det ska bli kul och gå upp en serie, säger Lovisa Löwgren.

Löwgren som har en bra forehand och är stark i det snabba spelet vill bland annat lägga fokus på sin backhand under säsongen.

– Man kan ju förbättra allting hela tiden, men mest skulle jag nog vilja bli bättre på att serva och bli bättre med backhand.

Även Lisa Johansson tycker det ska bli kul att gå upp en serie.

– Jag ser fram emot säsongen. Division 1 blir nytt för mig. Det ska bli kul med lite mer utmaning känner jag. Det är alltid roligt att möta bra spelare, det är utvecklande. Sedan ska det bli kul att utveckla spelet också, säger Johansson.

Johansson är en explosiv spelare med en stark forehand som vet vad hon främst vill förbättra under säsongen.

– Jag tänker servereturer för jag vet att det är rätt så bra servar i division 1. Det är ju vana spelare som har slipat på dem under en längre period. Och även träna mer på egna servar för de är ju vana på att ta emot också. Och att bygga upp en säkerhet nu när jag ska spela i division 1, att hitta en grundnivå. Att jag hittar säkerhet nu när det kanske blir lite nerver, säger Johansson.

Det andra nyförvärvet till klubben är Kitty Korda, som senast kommer från Halmstads BTK. Korda som från början kommer från Budapest i Ungern kom till Halmstad för ett och ett halvt år sedan då skolan i Österrike hon studerade på lades ner.

– Jag blev tvungen att flytta och min tränare där sa att Halmstad är bra och att jag borde prova det. Också gillade jag det och stannade, säger Kitty Korda som nu ska spela i Våxtorpströjan under 2018/2019.

– Jag såg alltid laget och gillade dem, och jag pratade också mycket innan med Jan-Erik (Eriksson) och sedan fick jag ett erbjudande och jag gillade det så jag tackade ja.

Och Kitty Korda har högt uppsatta mål med säsongen.

– Jag tror säsongen kommer bli bra. Jag tror det kommer bli ett bra lag. Jag tycker att vi borde vinna, jag hoppas att vi vinner. Det är det jag förväntar mig, att vinna serien, säger hon och fortsätter:

– Jag vill inte förlora någon match i ligan. För i så fall har jag spelat bra. Om jag förlorar någon match så har jag spelat dåligt, så jag vill inte förlora någon match. Så jag vill spela mitt bästa i tävlingarna. Och att spela så många internationella tävlingar som jag kan. Men eftersom jag kommer ta studenten i år kommer det bli svårt eftersom jag måste studera också.