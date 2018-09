Som väntat blev det stora om­kast­ningar i kom­mun­valet i La­holm. Av­hop­pa­rna från Mo­de­raterna i Med­bor­ger­lig Sam­ling fick över fyra procent och två mandat. Ber­til Johansson fick ökat stöd för sin stän­diga kritik mot allt och alla och för­fogar nu över tre mandat i full­mäk­tige. Trots Roland Norr­mans åter­gång till ”fa­ders­huset” be­höll Trygg­hets­par­ti­et (ti­digare Pen­sio­närs­par­ti­et) en plats i full­mäk­tige me­dan Mo­de­raterna, trots le­dar­skif­tet, tappade över fem pro­cent­en­heter och två mandat.

Det in­ne­bär att det kan bli hela havet stormar i höst, när en ma­jo­ri­tet för­hopp­nings­vis ska formas i full­mäk­tige. Socialdemokraterna är trots en stor till­ba­ka­gång största parti, och Cen­ter­par­ti­et har åter­tagit po­si­tionen som näst störst (C hade fak­tiskt egen ma­jo­ri­tet i full­mäk­tige för 45 år se­dan).

Men även om S och C skulle sam­ar­beta (och ställa M utan­för) räcker det inte för ma­jo­ri­tet. För det krävs yt­ter­li­ga­re sex mandat, och då räcker inte ens om både L, KD och MP skulle ställa upp.

Så kan­ske måste tre av de fyra stora par­tierna ingå i en ma­jo­ri­tet, för att det ska bli lång­sik­tig­het och sta­bi­li­tet. S, C och M har till­sam­mans 22 mandat i nya kom­mun­full­mäk­tige.

En för­ut­sätt­ning för att en så­dan ko­a­li­tion ska kun­na be­traktas som sta­bil är att de in­terna mot­sätt­ningarna inom Mo­de­raterna, som ställt till pro­blem för den styrande kon­stel­la­tionen i flera man­dat­pe­ri­oder, har bi­lagts. Det verkar som valet av Norr­man lett till det, men raset i valet kan kan­ske väcka mot­sätt­ningarna till liv igen.

Det går inte att ute­sluta att man­dat­för­del­ningen kan ändras på onsdag, när den slut­liga sammanräkningen görs. De sis­ta man­daten av­görs ibland av en enda röst.

Men oav­sett det­ta måste de se­riösa par­tierna i kom­mun­full­mäk­tige ta väl­ja­rnas upp­drag på all­var och börja sam­ar­beta brett för kommunens bästa.

De många skan­daler av olika slag som präglat den senaste pe­ri­oden måste er­sättas med sta­bi­li­tet.