Ovisst parlamentariskt läge

Laholm Dagen efter det på förhand mest svårtippade kommunvalet någonsin finns det inget självklart svar på vem eller vilka som ska styra Laholm 2018-2022.

I dagsläget finns ingen känd lösning utan partierna lär få hitta nya vänner för att skramla ihop till en hållfast majoritet för att i höst, i första hand, kunna klubba igenom en budget.

Totalt 41 mandat ska besättas utifrån valdagens resultat och med elva partier som tampas om inflytande finns det inget solklart alternativ till majoritetslösning och styre i kommunen.

De preliminära resultaten visar att inget parti når över 20 procent efter att de två största partierna, S (8 mandat) och M (7), tappat två mandat vardera.

Efter att C (7) behöll sina mandat och SD (7) tagit två har Laholms kommun närmast fyra jämnstarka partier som alla ligger mellan 16 och 20 procent.

Klart är att den styrande Femklövern tappar majoriteten och bara når upp i 19 av 41 mandat. Efter ytterligare ett val där väljarna åderlåtit de styrande Moderaterna är nu Centern största borgerliga parti för första gången sedan 2006.

Erling Cronqvist (C) konstaterar faktum att det blivit allt svårare att finna en majoritet sedan ett elfte parti, Medborgerlig Samling, tog plats med två mandat i fullmäktige.

C-politikern aspirerar på kommunstyrelseordförandeposten och vill att Centern tar kommandot.

– Desto fler partier som ska vara med och styra gör det inte lättare men jag har ambitionen att styra med Femklövern. Vi har inte majoritet i fullmäktige men vi är den största grupperingen i fullmäktige.

Hur C tänker locka till sig de två mandat ytterligare som krävs är höljt i dunkel.

– Vi måste först prata internt och med våra kollegor i Femklövern. Vilka ytterligare vi ska tala med avgör vi tillsammans, säger Erling Cronqvist och bedömer att det slutgiltiga svaret kan dröja.

Cronqvist påpekar också att de verkliga samtalen först kan inledas, när det slutliga valresultatet är officiellt. Det vill säga när poströsterna räknats på onsdag.

Samma tongångar hörs i Moderaterna som i valet 2010 fick 30,3 procent men nu bara nådde 16,2 procent.

Förstanamnet Roland Norrman kallar M:s resultat ”dåligt” och säger att det blir svårt att få ihop en slagkraftig allians. Moderaterna kommer att analysera valresultatet och diskutera med Femklöverkollegorna om framtiden.

– Det är mycket tankar som far runt i huvudet nu. Det parlamentariska läget med elva partier som fördelas på 41 mandat skapar en ”mish-mash”-politik och det borgar inte för en långsiktig politik. Så länge jag varit politiker i Laholm har det aldrig varit ett så svårt parlamentariskt läge.

Norrman berättar att M hela tiden gått till val med sikte på ett Alliansstyre och ser ingen anledning att byta fot nu även om M är rejält försvagat.

– Det enda partiet vi inte kan tänka oss att styra med är SD. Men vi kan samtala med dem. Det är en helt annan sak. Det vore märkligt om vi skulle strunta i vad 17-18 procent av befolkningen tycker, säger Norrman.

Alternativen är många, men ett, för att nå 21 mandat, är att bjuda in Medborgerlig Samling (2) till en så kallad Sexklöver.

Är ni beredda att begrava stridsyxan och sträcka ut handen till de forna moderaterna i MED?

– Jag kom in i partiet igen förra sommaren och var inte aktiv under den perioden då de var aktiva och lämnade. Jag kan inte svara på det utan måste först diskutera det i partiet, säger Roland Norrman.

Kjell Henriksson (S) säger att han och partiet varit tydliga i valrörelsen med att S vill ta makten.

– Vi står just nu inför det svåraste läget i Laholms historia och det viktigaste är att ha Laholms bästa för ögonen. Vi har deklarerat att vi vill styra och står beredda, säger Henriksson.

Hur S med två förlorade mandat och bara 8 av 41 platser i fullmäktige ska hitta vägar till ett majoritetsstyre verkar vara i det närmaste ett omöjligt uppdrag.

– Vi har tappat två mandat men vi är största partiet och det är viktigt. Det innebär att vi finns med och man gör ingenting utan oss. Det kommer med all sannolikhet att krävas ett blocköverskridande samarbete men hur det ska gå till går jag inte in på just nu, berättar Henriksson.

S-toppen utesluter dessutom med bestämdhet att ta makten med stöd av SD.

– Vi bejakar inte det samhälle som Sverigedemokraterna förespråkar. Det har skett en sorglig utveckling både i riket och lokalt och SD finns inte på kartan för oss.

Sverigedemokraternas Ingmar Rundberg sitter still i båten och avslöjar ingenting om hur de tänker använda sin stärkta ställning men konstaterar kallt:

– Jag ser att det är elva partier som just nu funderar på hur det här ska lösas utifrån de mandat som folket gett oss. Hur man kan göra en eventuell valteknisk samverkan med andra partier vill jag inte gå in på.

– Vi för inga förhandlingar genom massmedia eller pressen i de här frågorna, avslutar Rundberg.