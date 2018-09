Husrannsakan efter inbrott

Laholm

Under tisdagen gjordes ett inbrottsförsök i ett hus på Liljevägen i Laholm. Ett vittne hörde hur en ruta krossades och såg sedan hur en person flydde från platsen när han förstod att han var upptäckt.

Det var vid 11-tiden på förmiddagen som den misstänkte ska ha krossat en fönsterruta i altandörren för att försöka ta sig in. Ett vittne ringde till polisen och kunde lämna ett signalement på mannen. Efter det gjorde polisen en husrannsakan på en adress i kommunen. Polisen hämtade även in en man i 35-årsåldern för förhör.