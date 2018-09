SD starkt framåt i kommunvalet

Laholm Sverigedemokraterna gick klart framåt, Moderaterna och Socialdemokraterna bakåt i kommunvalet, visade det sig när resultaten rullade in under valkvällen.

På Sverigedemokraternas valvaka i Öringe var det en spänd men optimistisk förväntan inför de första resultaten.

– Det är en härligt positiv stämning här och jag är inte förvånad över siffrorna. Äntligen har svenska folket vaknat, säger Ingmar Rundberg.

SD blev med klar marginal största riksdagsparti bland väljarna i Laholm, 25,9 procent.

– Jag är väldigt glad och nöjd över det här resultatet. Det är klokt röstat och jag är som sagt inte förvånad. Men självklart hade jag hoppats på svenskarna i stort röstat som laholmarna, säger Rundberg som hade hoppats på lite mer än de cirka 18 procent man fick i riksdagsvalet.

När det preliminära resultatet i kommunvalet rullade in framåt midnatt visade det sig att tre partier: S, SD och C var i det närmaste jämnstora. Framgången på det lokala planet för SD och nedgången för S, M och C är inte ologisk enligt Rundberg.

– Har man skött kommunen så dåligt som de här partierna gjort de senaste åren så förtjänar man det här resultatet.

Med en uppgång från 12 till 18 procent (preliminärt) hamnar SD i Laholm i en starkare position.

– Vi får en vågmästarsituation, men allt beror på hur de andra positionerar sig. Det är möjligt att S, M och C går ihop för att styra. Ingenting förvånar mig längre när det gäller politiken i Laholms kommun.

– För mig är det här valet bara ett avstamp inför 2022.

Vid midnatt håller Moderaterna på att åka hem från valvakan på restaurang Delfinen. Det är ingen munter resa som väntar. Partiet backar till 16,2 procent. Det är andra valet i rad partiet förlorar många röster. Så sent som 2010 nådde partiet 30,35 procent av rösterna i Laholm.

–Klart att vi är oerhört besvikna, säger partiets toppkandidat och påtänkta kommunalråd, Roland Norrman.

Samtidigt vill han påpeka att medlemmarna inte misskött sig.

– Vi har i alla fall gjort en mycket bra valrörelse lokalt, säger han-.

Vad är orsaken till att ni nästan halverats sedan 2010?

– Jag kan inte svara på det då jag precis är tillbaka i partiet, säger han som under tolv år varit utanför Moderaterna men i år gjort comeback.

