Etablerade partier straffas

Väljarna är trötta på skandaler, dyra utköp av tjänstemän och oförmåga att ta itu med vardagsfrågor som långa dagisköer och trånga skolor.

Valresultatet är ett bevis på att väljarna tröttnat på de etablerade partierna också i Laholms kommun. I den femklöver som haft ansvaret under den senaste perioden är den bara KD som har rejäla framgångar. Centern och Moderaterna tappar rejält.

Sverigedemokraterna gör ett lysande val med nästan en femtedel av rösterna kommunalt. Vilket dock är sämre än partiets riksdagsresultat. Väljarna verkar vara besvikna också på SD.

Under den senaste valperioden har partiets fem ledamöter i fullmäktige varit påfallande följsamma med regerande femklövern och knappast visat handlingskraft mot missförhållanden som väljarna verkar ha reagerat på. Kritiken har varit mer läpparnas bekännelse än handfast ansvarsutkrävande.

Laholmspartiet har definitivt vunnit på sin skarpare kritik, och MED:s framgångar kommer ganska säkert ur missnöje med främst M:s fadäser under de senaste fyra åren.

Socialdemokraterna har också varit förvånansvärt lama i sin kritik mot den styrande majoritetens misstag och kritiserade beslut, och det verkar straffa även S. Ett tapp på fyra procentenheter antyder att väljarna hade uppskattat hårdare tag, och det är inte otroligt att även S-väljare flyttat högerut mot SD.

Den stora frågan är nu hur en stabil majoritet ska kunna bygga för att styra kommunen under de kommande fyra åren. En majoritet som kan övertyga kommunmedborgarna att det finns politisk handlingskraft att inte upprepa misstag och skandaler.

I ett läge där S, C och SD är i det närmaste jämnstora finns det inte längre några självklara ”regeringsbildare” och samarbetspartners.

Det verkar finnas två vägar att välja på:

Att absorbera SD i den borgerliga gemenskapen och räkna med att partiet på det sättet kommer att tvingas ta ansvar för den kommunala ekonomin, servicen och väljarnas förväntningar.

Alternativet är att bygga en majoritet där också S finns med, och därmed stänga ute SD. Ska det senare fungera hasardspelar man med att SD ska fortsätta vara lika svagt i sin kritik som tidigare.

MED är en lika stor osäkerhetsfaktor som Laholmspartiet. Väljer partiet att anta samma oppositionsroll som LP eller kan man tänka sig att ingå i en storkoalition?

Tänker sig Bertil Johansson att upprepa sina gamla finter och locka med MED och eventuellt SD i en ”valteknisk samverkan” där hans Laholmsparti har mest att vinna? Det har hänt förut, och nu har han dubblat sitt väljarstöd.

Trygghetspartiet har tappat rejält jämfört med föregångaren SPI och kanske har inte väljarna insett att det mest rör sig om ett namnbyte.

En spännande tid väntar där ”regeringsförhandlingarna” kan sluta precis hur som helst.