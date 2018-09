Socialdemokraterna och Moderaterna gör båda katastrofval, enligt de vallokalsundersökningar som fanns att tillgå vid tidningens pressläggning. Karaktärsmordet på Sveriges mest populäre statsminister Fredrik Reinfeldt och en högersväng gav inte det resultat som Moderaterna hoppats på. Sverigedemokraterna blir tredje största parti och får därmed ett betydligt sämre valresultat än vad de hoppats på. De går dock fortfarande starkt framåt jämfört med 2014. När andra partier försöker ta efter SD röstar väljarna hellre på originalet än någon blek kopia. Det var kanske politiken det var fel på, inte Anna Kinberg Batra som partiledare.

Alla prognoser har visat på en stor ökning för SD, så det är ingen överraskning, om än en besvikelse för liberala och progressiva krafter.

Det är alltså inte den stora skrällen i det här valet. Det kan istället vara slutet på en politisk era i Sverige. Moderaterna är vana att få på pälsen. Socialdemokraterna är det inte. Det är lätt att glömma hur katastrofalt de har backat under de senaste valen. 31 procent 2014 sågs som en besvikelse för ett parti som en gång varit så självklart vid makten att det nästan kändes löjligt att motkandidera. Partiets sviks av sina kärntrupper. Bland män i LO-kollektivet får SD 26 procent.

Stefan Löfven menade att valet 2018 skulle bli en folkomröstning om välfärden. Det blev nog ett slags folkomröstning, men mer om socialdemokratin som given maktfaktor i Sverige: en omröstning som S förlorade.

Framgångarna för Vänsterpartiet och Centerpartiet, de enda partier som inte gjort någon stor omläggning av sin politik under den gångna mandatperioden, inger hopp om att väljarna uppskattar politiker som håller den ideologiska ryggraden rak. Sverigedemokraterna har också gjort det, på sitt sätt. Det är synd att det är en så mörk ideologi som fått stöd, men de har varit konsekventa i budskapet om att invandrare inte är välkomna. På sätt och vis har valet också blivit en folkomröstning om ideologisk hållfasthet.