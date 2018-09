Våxtorp

Flera boende på Tjädervägen upptäckte under fredagsmorgonan att någon tagit sig i en källare och brutit upp dörrar till två förråd.

Hänglåsen var sönderklippta och ur ett av förråden har tjuven fått med sig en cirkelsåg, men listan på stöldgods kan bli längre då laholmspolisen inväntar kompletteringar från de drabbade.

Källarförråden ska ha varit intakta under torsdagen och därför misstänker polisen att inbrottet i källaren skett under natten till fredag.