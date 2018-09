Nilsson polismästare för sjunde gången

Golf Efter två år med andra högst upp på pallen kan nu Kristian Nilsson titulera sig SM-mästare i golf för poliser igen.

– Det är inte alls jobbigt. Det känns väldigt bra att vara tillbaka på tronen, säger Nilsson nöjt.

Efter två raka guld 2014 och 2015 (sedan tidigare fyra guld) har det blivit silver och brons 2016 respektive 2017. Därför var det en ödmjuk Kristian Nilsson som begav sig till Västerås och Ängsö GK.

– Jag var väldigt trött under inspelet och spelade dessutom från fel tee. Det gick riktigt dåligt. Därför var jag väldigt ödmjuk inför tävlingen, säger Nilsson.

– Jag har skaffat barn, familjen har vuxit och vi har skaffat gård de senaste åren. Det kan vara en förklaring till varför jag inte hamnat högst upp -16 och -17. Men det är också duktiga golfare med i SM.

Natten mot tävlingen hade Kristian en obehaglig dröm.

– På hål 15 finns ett vattenhinder. Jag drunknade där. Jag minns det klart. Jag tittade efter en medtävlares boll och trillade i med utrustning och allt. Jag sjönk som en sten.

När SM väl började var det dock en fokuserad Nilsson som inledde med stabilt spel.

– Jag spelade tryggt, säkert, försiktigt och taktiskt. Driven lämnade jag kvar i bagen.

– Greenerna var väldigt svåra om man hamnade på fel håll. Fick man nerförslut och missade hål slutade bollen aldrig rulla.

Nilsson höll dock ihop spelet på ett bra sätt och gick i mål med en 73-rond (ett över par) och i delad ledning.

– Det innebar att jag fick gå tillsammans med Johan (Molander) som vann ifjol och som alltså låg bra till även denna gång. Han är jätteduktig och har spelat på Sverigetouren.

Molander fick dock en knackig start och Nilsson satte sig i förarsätet direkt via fortsatt jämnt spel på en bra nivå.

– Vid hål åtta hade Johan nästan jobbat sig ikapp. Men då fick jag en birdie på nian och par på resten. Han låg något slag efter och gjorde någon liten miss till.

Nilsson landade på 74 slag under den andra dagens spel. Fyra före Molander totalt.

– Två över par andra dagen var bättre än ett över par dag ett. Flaggorna stod lite svårare och det regnade under den avslutande rundan.

– Jag är väldigt glad över att min skalle höll hela vägen. Jag tappade inte fokus och lyckades hålla ihop det.

– Jag är riktigt lätt i steget nu och fortfarande väldigt glad över segern, fortsätter Nilsson.

Hur gick det då på hål 15?

– Bra! Jag fick birdie där första rundan och ett jättebra par andra dagen. Det skrattades gott när jag berättade om min dröm när jag höll tacktalet.

Även om konkurrensen var ännu hårdare förr rankar Nilsson detta guldet högt.

– Jag var väldigt sugen på att vinna och kände att det var dags igen. Jag har dessutom aldrig upplevt att jag fått något gratis. Jag har verkligen fått spela mig till varje seger.

Guldet är också unikt. På tio försök har Kristian sju guld. Det gör honom till den med flest inteckningar på nuvarande vandringspokal.

– Så länge inte motsatsen är bevisad kallar jag mig själv för mästarnas mästare. Pokalen står väldigt bra i min hylla. Man ska vara ödmjuk men jag är också väldigt stolt, avslutar Kristian Nilsson.