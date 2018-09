Skummeslöv

Butiken Skummeslövs Golv, färg och interiör fick under torsdagsnatten påhälsning av ovälkomna gäster. Någon eller några ska ha krossat en ruta in till butiken och direkt efter det brutit sig in genom dörren. Vad som är stulet är i polisanmälan oklart.

Det finns ingen i nuläget misstänkt för stölden.