Fortsatt växtvärk i förskolan

Knäred Fler förskolebarn i Knäred gör att barn- och ungdomsnämnden valt att beställa ytterligare en paviljong till förskolan Dalkulla – för att möta det stora behovet.

På bara några år har förskolan Dalkulla i Knäred gått från två till sex avdelningar, varav en avdelning återfinns på Smedjebacken.

Nu är det åter växtvärk inom förskoleverksamheten i Knäred, med allt fler barn på ingång.

– Det har trillat in väldigt många sökande till förskolan i Knäred. Så även om vi beställde en paviljong i våras, så räcker det inte ändå, därför har vi beställt en till som kommer nu i höst, säger Maria Bronelius (C), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun.

– Som vi ser det i dagsläget är det åtta barn som inte kan erbjudas någon plats på förskolan under hösten 2018. Sedan är det fem till i kö efter nyåret, säger utbildningschefen Richard Mortenlind.

