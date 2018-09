Stumt LFK i första kammade hem noll

Fotboll Skene kom till Glänninge Park med tre segrar i bagaget.

Efter lördagens kamp mot Laholm fick de med sig en fjärde och gick om LFK i tabellen med ett poäng.

Det var inte många heta chanser i första halvlek från något av lagen, men de Skene fick tog man tillvara på.

I den 34:e minuten fick bortalaget hörna. En svartklädd spelare kom högst, LFK fick inte bort den och en Skenespelare kunde efter lite tumult peta in 1-0.

Sex minuter senare stoppade Skene ett inlägg från LFK och kontrade. Mauro Santos Widenby avancerade framåt från mitten och ner mot kortlinjen. Lyckades hålla undan LFK-spelarna och i sned vinkel sköt han mot den bortre stolpen och bollen gick in till 2-0.

– Först och främst så slänger vi ju bort 45 minuter i första halvlek. Det är mycket där som matchen avgörs tycker jag när vi agerade som gjorde i första halvlek. Vi var inte beredda att offra någonting för att vinna. Sedan visst de var effektiva, två mål på två målchanser, men samtidigt var inte vi spetsiga nog framåt heller. Varför det blir så det vet jag inte riktigt, för det hade jag inte på känn att det skulle bli så här. Jag varnade för Skene som hade tre raka segrar, men att vi spelade så dåligt, det har jag inget svar på just nu, säger Laholms tränare Peter Åberg efter matchen och fortsätter:

– Jag tog upp det i paus att det fanns tid och det fanns utrymmen att spela på, men vi var inte villiga att ta en löpning för någon annan eller öppna upp eller att det blev någon tydlighet. Och då blev det bara att vi la iväg bollen till ingenstans.

Andra halvlek fick en annan matchbild när Skene backade hem och satsade på kontringar och Laholm tryckte på framåt för en reducering.

Efter en kvart spelad i andra halvlek kastade Marcus Nilsson ett långt inkast in i straffområdet. En LFK-spelare nickade men målvakten gjorde en reflexräddning. Returen däremot gick ut igen och Laholm fick till sist in bollen och reducerade till 2-1.

– I andra försökte vi få ett mål. Mål ger energi och det kanske inte var någon vidare kvalitet men vi försökte och visade desperation och vi började gå in i duellerna. Men vi fick väl aldrig någon riktig kvitteringschans. Det var lite skottlägen men det blev inget jättehett av dem.

Det märktes under matchen att Laholm saknade avstängde Alfred Karlsson och skadade Jesper Wennström.

– Nu vill jag ha tillbaka dem, för det syntes om inte annat här i dag hur mycket de betyder för oss. De har varit två av våra bästa spelare hittills under säsongen, säger Åberg.

Laholm fortsatte att trycka på framåt resten av matchen för en kvittering, men skotten gick antingen över ribban eller så stod målvakten i vägen. På tilläggstid kontrade Skene och spelaren kom själv med Markus Johansson i mål och satte säkert 3-1 med matchens sista spark.

– Skene vinner fullt välförtjänt. Det var en förväntad matchbild i andra, att de drog sig tillbaka lite och försökte kontra och det var vi beredda på. Sedan bytte vi till 4-4-2 med 30 minuter kvar för vi var inte tillräckligt spetsiga framåt. Så genom att spela med två centrala forwards istället försökte vi och lägga lite enklare bollar, men det bet inte det heller. Vi kan varken skylla på spelsystem eller någonting annat, utan det var helt enkelt att Skene försvarade sig bra. De var bättre än oss i dag.