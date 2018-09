Brett utbud i höstens konsertprogram

Laholm Med start på söndag är det dags för den första konserten av sex för säsongen som Laholms konsertförening står bakom.

Ett genrespann från jazz och flamenco till klassisk musik

För tredje året i följd erbjuder Laholms Konsertförening på ett sprakande konsertprogram för allmänheten.

Under höst och vår har man sex olika spelningar från jazz, flamenco till traditionell klassisk musik.

– Det är en bra och omväxlande blandning vi har fått ihop till den här säsongen, säger en nöjd Christer Jonsson, ordförande i Laholms Konsertförening.

Konsertföreningens musikprogram har blivit en populär aktivitet och har med åren spridit sig utanför kommunens gränser.

Först ut, i morgon söndag, blir det jazz för hela slanten då Johny Carlsson and the Megabones gästar Laholms Teater för en spelning.

– Den är i stort sett fullbokad, så det är jättekul, säger Christer Jonsson.

Johny Carlsson bor sedan länge i USA och turnerar runt i staterna med kompbandet på trombon. Han har under åren arbetat med Arne Domnérus och Svante Thuresson bland annat.

Nu är det dock Johny Carlssons tur att stå i rampljuset med sitt trombongäng.

Till konserten i Laholm blir det något annorlunda. På grund av höga kostnader så blir det inte originalet som förstärker Carlsson på scen, utan artisten själv har plockat ihop ett par västsvenska musiker till spelningen.

I slutet av september, den 30:e, byts jazzen ut mot flamenco. Då är det Robi Svärd tillsammans med dansare och med musikanter som ska ge besökarna en känsla att förflyttas från Laholm till Spanien för ett ögonblick.

Övriga konserter är följande: 15 oktober: Magnus Holmander och Irina Serotyuk, Blackboxen Osbeck, 20 november: Harmonisk Verkstad ”Från Böhmens ängar och lunder”, Laholms Teater. 6 Februari: Minetti Quartett, Laholms Teater. 6 mars Daniel Röhn och Bengt Forsberg, Aulan Osbeck.