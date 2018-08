Härlig vändning för Laholms FK dam

laholm Laholms FK var illa ute hemma mot Västra Karup. Underläge 1–2 och en spelare mindre på plan.

Men LFK visade styrka och vände till seger, 3–2.

– En mycket härlig seger där vi fick jobba i uppförsbacke. Det känns jätteskönt, säger LFK:s tränare Peter ”Pippi” Larsson.

LFK startade matchen bra, men det var ändå bortalaget som tog ledningen med 1–0.

– Jag tycker ändå att vi hade matchen under kontroll, de lyfte mycket långt på deras skickliga forward som de fick utdelning på. En boll damp ner framför Lina i mål och Lina tappade den lite och de gjorde 1–0.

LFK fortsatte att spela sitt spel och fick också in kvitteringen.

– Malin Schibli slog in en hörna rätt in i mål. Det var en bra hörna av Malin som gick in i bortre.

Med drygt 20 minuter kvar av den första halvleken blev LFK en spelare kort då Alicia Svensson drog på sig sitt andra gula kort.

– Det första gula kortet var tveksamt, men det andra var korrekt, där kom hon sent in.

Ställningen i paus var 1–1 och i och med att LFK var en spelare kort var det uppförsbacke för hemmalaget.

– Det blev ändå inte stressigt utan vi hade bra koll på det. Sen fick de in 1–2 tio minuter in på andra.

Efter drygt 70 minuter fick LFK in kvitteringen och det var ett fint mål från Julia Olsson.

– Ett riktigt kanonskott som seglade in över målvakten till 2–2.

– Fem minuter senare räddade Ebba en boll ifrån att gå ut från sidlinjen och till slut lyftes den in och Linnea Nilsson kunde göra 3–2.

Då kändes matchen klar, men precis som när lagen möttes på Västra Karups hemmaplan fick fredagens bortalag en straff på slutet.

– Men Lina var kall, stod kvar mitt i mål och räddade. Vi pratade om det efter matchen, hur konstigt det är att i samma matchminut två matcher i rad fick Västra Karup straff och båda gånger räddade vi. Vi vann dessutom båda matcherna med 3–2, avslutar Peter Larsson.

Plusligan:

3: Lina Strandahl

2: Julia Olsson

1: Ebba Efraimsson