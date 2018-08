Ideologi och funktion

Centerpartiets resultatfokus märktes under Sveriges televisions utfrågning av Annie Lööf. Att säga att man är emot flygskatten, men bara för att den inte är tillräckligt effektiv och att man gärna ser andra andra klimatreformer är inte lika klatschigt som att peka på en föreslagen skattehöjning och gå vidare. C vill att saker ska fungera i praktiken. Kanske skulle partiet ha gjort det lätt för sig och valt plakatpolitik under valrörelsen. Lööf kämpar med att få utfrågarna att gå med på att vissa frågor är mer komplicerade än ett kort svar.

Det är intressant att utfrågarna Camilla Kvartoft och Anders Holmberg föregriper en svekdebatt genom att förutsätta att en alliansregering innebär impopulära kompromisser som Lööf kommer att bära hundhuvudet för. Det känns lite tidigt att diskutera innan en valvinst. Men visst: kompromisserna i en eventuell alliansregering blir inte nödvändigtvis roligast för Centerpartiet, som, till skillnad från de övriga borgerliga partierna, inte marknadsför ett Sverige i kris som måste räddas av en sträng borgerlighet. Centerpartiet har valt det optimistiska ”framåt!” som slogan och Lööf trycker under utfrågningen på att hon är framtidsoptimist, angående både klimat och migration. Att en del av väljarna också är det syns på partiets formkurva.

Utfrågarna försökte pressa Lööf på vad hon kan gå med på i kompromissens namn: kommer hon att göra som Miljöpartiet och kompromissa bort den egna politiken för att huvudpartiet i alliansen vill det? Vad kommer Centerpartiet att vara villiga att överge för att få och behålla ministerposter? Frågan är mer intressant än spelteorin om vem som ska bilda regering: det är trots allt vad man väljer att göra i regeringsställning som spelar roll.

Lööf får placera Centerpartiet på en politisk skala. Partiet hamnar nära mitten, vilket överraskar utfrågarna. Det finns en enkel förklaring: det är inte Centerpartiet som rört sig åt vänster, utan övriga partier som gått åt höger. Det är Sverige som rör sig, inte Centerpartiet.