Endast ett poäng för Laholm i derbyt

Fotboll Efter en första halvlek som inte gick som planerat, spelad Laholm mycket bättre fotboll i andra halvlek.

Men det räckte inte för att få med sig alla tre poängen i derbyt mot Trönninge.

Matchfakta

Division 2 Sydvästra Götaland

Trönninge IF-Laholms FK 1-1 (1-1)

Mål LFK: Julia Olsson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

– I första halvlek gör vi ingen bra prestation. Vi gör inte vad vi har kommit överens om. Jag tycker vi bjuder in Trönninge. Vi blev onödigt långa mellan våra toppar, som vi hade bestämt skulle pressa högt uppe, men så blev det ett stort glapp mellan våra toppar och mittfältet. Den situationen är vi inte nöjda med. Sedan var det nästan ingen som kom upp i nivå under första halvlek, säger LFK:s tränare Magnus Nigelius-Solenheim.

– Vi hamnade i det här att vi började spela långa bollar, och det där är inte vår melodi riktigt. Det är inte då vi är som bäst i alla fall.

Efter en kvart fick Laholm en hörna. Det var en LFK-spelare som var först på bollen, men den gick i ribban. Returen gick ut till Julia Olsson som satte bollen i mål till 1-0.

13 minuter därefter var det dags för hörna igen, denna gång till Trönninge. Det var en bra slagen hörna som landande strax innan mål och till sist lyckades hemmalaget få in bollen till en kvittering.

Strax innan kvitteringen slog Emelie Solenheim en genomskärare som Maja Nilsson snappade upp. Ljungberg var stark och höll undan två motståndare, men precis i skottläget fick hon en tryckare av en Trönningespelare och skottet gick i stolpen.

– Jag tycker det är en rätt så klar straffsituation. Jag pratade med domaren och han bedömde det som att hon får ta avslutet, jag tycker inte det spelar någon roll. När bollen inte går i mål då tycker jag man måste ta straffen. För mig är det en solklar straff. 2-0 då och det hade blivit väldigt annorlunda.

1-1 stod sig till halvtidsvilan, och efter pausen tog LFK över mer och mer.

– I andra halvlek dominerade vi. Den andra halvleken är 100 procent bättre än första halvlek. Bollinnehavet måste ha varit 70-30 eller något i den stilen. Det är vi som skapar chanserna. Vi kom till en fyra, fem kliniska lägen i andra halvlek. Men vi fick inte dit bollen. Det blev jättetydligt tycker jag att det är precis där vi har vår stora lucka denna matchen, sista tredjedelen. Är vi vassa och riktigt hungriga i den sista tredjedelen, då vinner vi matchen. Men det är vi inte, menar Nigelius-Solenheim.

– Det som var det tråkiga i sammanhanget var att vi visste ganska väl vad som väntade oss. Vi hade pratat väldigt, väldigt mycket om det och precis de sakerna vi hade pratat igenom hände ute på banan, förklarar han.

Trots övertag och många målchanser lyckades inte Laholm göra fler mål och matchen slutade oavgjort.

– Trönninge är ett jobbigt lag och möta. Generellt spelar de en enkel, primitiv fotboll om man nu får uttrycka sig så, men det tycker jag att man får göra för det gör dem. De är ganska fula, det händer jättemycket. Står man nära banan så ser och hör man vad som händer och sägs för någonting. Jag tycker inte det är en okej nivå. Nu låter jag bitter, men jag tycker inte det hör hemma på en plan, jag tycker att man ska fokusera på det fotbollsmässiga. Sedan ska vi ju kunna lösa det. Det är nog det vi är mest frustrerade över. Vi är så pass mycket bättre som lag att vi ska kunna komma ifrån det där. Men de fick oss lite grann dit de ville, säger Nigelius-Solenheim.