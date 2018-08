En försonlig Sjöstedt

Det går bra för Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Partiet skulle om det vore val i dag landa mellan nio och tio procent. Många väljare ser dem numera (förmodligen med rätta) som det enda vänsteralternativet.

I en intervju med Dagens Nyheter berättar Sjöstedt om var han står efter en turbulent mandatperiod. Vänsterledaren har mjuknat i flera frågor.

Han är med fog orolig över populismens framsteg och vilka märkliga sängkamrater den skapar: högerextrema och vänsterextrema möts i periferin. Jan Myrdal reser med Nya Tider till en prorysk konferens där man kan möta ”Stalinister för Trump”. Extremismen har alltid varit en orm som biter sig själv i svansen.

Jonas Sjöstedt menar att EU-kritik har blivit ett sätt för högerpopulister att verka för att destabilisera det demokratiska Europa, vilket tyvärr är en korrekt analys. Det europeiska samarbetet behöver stabilitet under de kommande åren för att skydda fred och demokrati. Efter Brexit och det kaos som kan följa därpå kommer de EU-motståndare som är mest aktiva sannolikt inte vara dem som värnar liberal eller socialistisk demokrati. Att Sjöstedt vill pausa Vänsterpartiets strävan efter att lämna det europeiska samarbetet tills debatten kan föras under andra former är sansat, även om sympatisörerna nog kan bli besvikna.

På tal om oväntade allianser kan Sjöstedt tänka sig att alliera sig med liberala intresse för att motverka extremismen och nämner Annie Lööf som en pålitlig samarbetspartner. Deras ömsesidiga respekt är väl dokumenterad, men det säger en del om hur det politiska klimatet har förändrats att den borgarhatade Sjöstedt ser en allierad i Centerpartiet.

Sjöstedt tar också avstånd från Venezuela och den beklämmande vänsterapologetiska tonen mot en nation som medvetet svälter sina medborgare och slår sönder ekonomin. I stort är det, lite överraskande, en försonlig Jonas Sjöstedt som talar, både jämfört med sin tidigare hållning och jämfört med partiprogrammet.