Josefsson tillbaka i LFK

laholm Laholms FK jagar tre poäng borta mot topplaget Gnosjö IF och man gör det med vad som kan räknas som ett nyförvärv i laget.

André Josefsson är tillbaka efter sin hemska fotskada och blir ett nyttigt tillskott i LFK:s backlinje.

– Det är väldigt kul att vara tillbaka, sedan januari har jag i stort sett bara rehabiliterat och åkt på bakslag. Nu hoppas jag kunna hjälpa laget att vinna matcher, säger André Josefsson.

Första gången olyckan var framme var i januari då LFK spelade en futsalturnering i Markaryd. Mittbacken bröt då ett ben i foten och var borta från spel i över en månad. Josefsson åkte sedan på en precis likadan skada i sin comeback och har inte spelat sedan dess. Senaste gången Josefsson spelade tävlingsmatch på riktigt var alltså i slutet av förra säsongen.

– Jag började träna fotboll med laget för några veckor sedan så touchen sitter inte riktigt där än och inte konditionen heller. Men jag har tränat hårt och då går det snabbt att komma tillbaka.

Anledningen till att Josefsson kommer in i LFK:s starka backlinje är att Jesper Wennström är avstängd.

– Det känns bra, jag är redo för det. Jag hade nog inte startat om inte ”Jeppe” hade varit avstängd, men jag är redo och det ska bli skitkul.

En som knappt kan dölja sin förtjusning över att André Josefsson är tillbaka är LFK-tränaren Peter Åberg.

– Bortsett från en tid i HBK har ju André spelat i LFK sedan han började spela fotboll. Trots sin ringa ålder är André ryggraden i det här laget och dessutom vår kapten. Han gör alltid sitt bästa och är en oerhört trygg person, säger Åberg.

LFK-tränaren tror att LFK:s nya, lite lägre försvarsspel kommer att passa Josefsson.

– Han har ju lite kvar till toppformen och hade kanske behövt några B-lagsmatcher först, men André är fysiskt stark och kan stå upp bra i närkampsspelet.

Lördagens motstånd står Gnosjö IF för, trean i tabellen som har 25 inspelade poäng så här långt jämfört med LFK:s 16.

– Känslan är ändå att Gnosjö inte riktigt har tagit chansen där uppe, de hade ett spelschema som borde gjort att de hade kunnat hänga på Stafsinge, men de har vikit ner sig lite.

Gnosjö har faktiskt förlorat tre raka matcher mot de tre lagen LFK har under sig i tabellen: Astrio, Skene och Askim.

– Men de har fått in lite nya spelare från Värnamo i takt med att Värnamo har värvat utifrån. Båda tränarna i Gnosjö var i Värnamos U19-lag förra året så de har fångat upp lite spelare därifrån.

– I och med att jag känner tränarna har jag bra koll på deras spelidé, men jag har inte riktigt koll på de nya spelarna. Men är man 19–20 år gammal och kommer från Värnamos lag är man antagligen ganska teknisk.

Åberg är så klart medveten om att Gnosjö har bra koll på honom och LFK.

– De är nog medvetna om att de kommer att få möta ett 5–4–1 när de går till anfall. Jag tror att den här matchen kommer att bli ganska lik våra senaste matcher där jag hoppas att vi kan stänga igen bakåt långa stunder och såra deras backlinje, för där är de ganska stabbiga.

Gnosjö har gjort 15 mål fler än LFK så här långt, men också släppt in sju fler. Lagets tre bästa målskyttar har gjort elva, nio respektive åtta mål medan LFK:s bästa målskytt (Ardian Berisha) inte spelar i klubben längre och lagets näst bästa målskytt står på två fullträffar. Ett starkt offensivt lag mot ett starkt defensivt lag med andra ord.

– De har väldigt bra offensiva spelare, deras bekymmer är just defensiven och när jag pratade med deras tränare inför säsongen hade han klart för sig att de skulle vara jäkligt bra offensivt men ha det jobbigt bakåt. Och så har det visat sig också.

– De är långt ifrån oslagbara.

André Josefsson tror stenhårt på sitt lag och på en trevlig höst.

– Det har blivit väldigt mycket kryss och det är fel att skylla på otur alltid, men kan vi bli lite kyligare och lära oss att stänga matcher kommer det att bli bra, säger han och avslutar.

– Jag hoppas kunna få igång laget med min inställning och så tänker jag hjälpa till att hålla stängt bakåt.