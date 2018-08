Nysatsningen blev en stor LFK-succé

Laholm Under 2017 var Laholms FK nära på att tvingas lägga ner flickverksamheten för F09 och F10.

Istället startade man ett gemensamt lag bara för flickor och nu är truppen uppe i 20 spelare.

Förra året var där endast ett fåtal tjejer i Laholms FK som var födda 2009 0ch 2010. Träningen bedrevs då med killarna i samma ålder. Klubben stod inför detta året därför inför två val. Antingen att de inte skulle ha några tjejer alls eller att de skulle satsa på att starta upp ett gemensamt 09/10 lag endast för tjejer.

Ledarna för P/F-09 och P/F-10 satte sig ner inför säsongen och diskuterade hur de skulle göra.

– Vi sa att om vi ska genomföra en sådan här grej och det ska bli bra, då måste vi sätta en ledarstab som tar hand om det. Så det inte blir att man till den befintliga organisationen säger ”kom med och testa” för då är risken att det inte blir av. Så vi sa att vi kör igång precis som när man startar ett helt nytt lag, säger Pelle Throneé som är en av tränarna i laget.

– Som tur var valde vi att köra nysatsning och gick ut med information och sedan började tjejer som tidigare varit med komma tillbaka och även nya tjejer, fortsätter han.

Och det skulle visa sig bli rätt val. I dag är det 19 stycken spelare i truppen och man tar gärna emot fler.

– Vi trodde alltså på fullt allvar att vi skulle få lägga ner allting med tjejerna. Men det har tillkommit jättemycket tjejer under resans gång. Och vi kan ju bli fler, ifall det är någon som är sugen på att börja, säger Pelle Throneé och fortsätter:

– Vi vill ge tjejerna uppmuntran och visa att det här är någonting väldigt bra som de har varit med och skapat.

I och med den numera stora truppen har laget också deltagit i poolspel under året tillsammans med andra klubbar.

– Det har successivt växt hela tiden, och så har vi då börjat spela matcher och att se utvecklingen är fantastiskt roligt, säger Throneé

Laget har tagit kontakt med andra klubbar som också har lag i samma åldrar. Där går det runt bland klubbarna vem som arrangerar poolspelen.

– Det är inget seriespel, vi räknar inga tabeller och vi redovisar inte in matchresultaten. Det är inte det som är det viktigaste, berättar Throneé och fortsätter:

– När man väl träffas kommer alla lagen dit och föräldrar och mor- och farföräldrar. Sedan gör man en rolig grej av det under en heldag. Plus att vi gör det lite med för att tjejerna från de olika föreningarna ska lära känna varandra också och visa att det spelar faktiskt inte så stor roll var man spelar utan det viktiga är att man tycker det är roligt att spela fotboll. Tanken är ju att de ska spela fotboll längre och inte lägga av. Då måste man göra det roligt och att de tycker det är skoj.