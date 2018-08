Ingen snabbstart med tillfälliga paviljonger

Laholm En allt större del av verksamheten i förskolor och skolor bedrivs i paviljonger. Man bara för att lösningarna är mer eller mindre provisoriska kan man inte tuta och köra så fort de ställts på plats.

I fredags lyftes två paviljonger upp på sina fundament bakom skolan i Hishult. Där ska ortens överfulla förskola ta emot de barn som nu står på kö.

Men det är ännu långt tills lokalerna kan tas i bruk, berättar Laholmshems teknikansvarige Frank Bylund.

– Det är mycket jobb kvar. Paviljongerna ska monteras ihop med varandra, det ska dras in el, anslutas avlopp samt kopplas in IT, brandlarm och ventilation. Det är som vilket hus som helst.

Han vet i dagsläget inte när paviljongerna i Hishult kan börja nyttjas. Laholmshem jobbar med eller förbereder för paviljonger på många håll runt om i kommunen.

– Vi sätter in resurserna där vi kan bli färdiga.

