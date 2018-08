Tillbaka till arbetslinjen

Alliansens partiledare presenterade sin integrationspolitik på det framgångsrika arbetsmarknadsprojektet Boost by FC Rosengård i bostadsområdet med samma namn, som verkar skrämma rikspolitiker så mycket. Kanske berodde det på platsen och att man var omgiven av utlandsfödda, men till och med Ulf Kristersson var sparsam med ”hårda tag”- retoriken. Eller så har Moderaterna insett att man inte får bilda någon regering om man sänker sina allianskamrater i kapplöpningen om att vara tuff i migrationsfrågan.

En del av de förslag som lades fram var redan kända, som obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Denna danskinspirerade idé är som tidigare sagt bra.

Partierna har enats om att vilja avskaffa Arbetsförmedlingen och ersätta den med en mindre statlig myndighet som ska överse fristående, etablerade aktörer som sköter matchningen. Arbetsförmedlingen kostar för mycket i förhållande till hur många jobb de förmedlar och regelverket motverkar egna initiativ. Det är värt att testa något nytt. Centerpartiets käpphäst har för första gången en chans att bli verklighet.

Det tål att sägas igen: de bisarra ”kompetensutvisningarna” måste upphöra. Att slänga ut en för ett företag essentiell ingenjör eller programmerare för att någon blankett är ifylld fel är vansinne. Det utarmar svensk innovation och svenska företag. Det är välkommet att alliansen vill hantera frågan. De vill dessutom införa ett visum för att specialiserad arbetskraft ska kunna söka jobb på plats. Med tanke på hur illa matchningen haltar som det är nu finns det inget att invända mot det.

Alliansen vill se inträdesjobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, med lägre lön och lägre arbetsgivaravgift. Inte heller detta är en nyhet, men förmodligen ett villkor för att vi ska kunna lösa problemen med den höga arbetslösheten bland utlandsfödda. Alliansledarna behöver bifoga garantier för att arbetsgivare inte ska kunna sätta i system att anställa enligt denna förenklade och billiga form och sedan säga upp personen när maxgränsen på tre år är nådd och anställa en ny person enligt samma villkor. Det måste röra sig om ett insteg, inte om rea på arbetskraft på obestämd tid.

Alliansen vill också höja RUT-bidraget kraftigt. Det är frågan vilka äldre som kommer upp i 75000 i RUT-pengar, men RUT är en frihetsreform som skapar jobb för dem som behöver det, så varför inte höja gränsen även om efterfrågan inte är obegränsad.

Ett viktigt förslag är att det ska bli möjligt att arbeta redan under asyltiden. Att tillåta den som vill och kan att arbeta från dag ett kan förhindra passiviseringen man riskerar genom att tvinga folk att vara sysslolösa mot sin vilja. Det finns ingen anledning att folk ska hindras från att bidra till samhället.

Alliansen vill också se obligatorisk samhällsorientering och svenskundervisning från dag ett. Att det ska ske från första dagen är nog inte möjligt, men att få igång det betydligt snabbare än nu är att göra både Sverige och de asylsökande en tjänst. Nyanlända vill så klart veta vilket land och vilken kultur de kommit till. Förslaget om ökad nivåindelning för SFI-undervisningen måste ske: att man inte placeras i utbildningsgrupp efter förmåga är sannolikt en av de största anledningarna till att SFI inte ger önskat resultat i nuläget.

Centerns toppkandidat i Malmö Niels Paarup-Petersen påpekade att programmet är ganska likt Malmöcenterns integrationsförslag, så Annie Lööf lär inte vara missnöjd med hur det ser ut. Det är också rätt nära Reinfeldt och Borgs arbetslinje i integrationstappning, trots Moderaternas försök att radera Fredrik Reinfeldt ur historien.