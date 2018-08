Sofie Babic imponerade och vann hemmatävling

laholm Sofie Babic är hemma i Laholm och tävlar i sommar och i helgens Teen Tour Elite stod Laholms GK-produkten som slutsegrare efter imponerande spel.

– Det är alltid speciellt att spela på hemmaplan och kul att folk från klubben fick se mig spela, säger Sofie Babic.

Under den gångna helgen avgjordes alltså Teen Tour Elite på Laholms GK och flera av landets största talangerna ställde upp. Totalt deltog 102 killar och 54 tjejer i tävlingen och med i tävlingen var alltså Sofie Babic från Laholms GK.

Sofie Babic studerar på Sacramento State, ett av USA:s största college där hon ett stipendium tack vare sin stora golftalang. Under sommaren har 21-åringen varit hemma i Laholm – i helgen ställde hon upp i Teen Tour Elite och tog hem den prestigefyllda tävlingen.

– Jag har ju varit medlem i klubben sedan jag var liten, men det är alltid speciellt med tävling. När man tränar är fokus inte på samma nivå, även om det borde vara det.

– Jag hade inte kollat in startfältet före tävlingen, men självklart ville jag vinna. Målet annars var att spela så bra som möjligt och inte fokusera på att det var hemmaplan och att jag var tvungen att prestera.

Men prestera var precis vad Babic gjorde, även om hon inte var helt nöjd med första dagen.

– Jag gick två under par men spelade bara helt okej, det var inget som var bra och inget som var dåligt.

Den andra dagen kom 21-åringen igång på allvar och var tämligen överlägsen.

– Den andra dagen spelade jag fin golf tycker jag, jag gick tre under par men kunde ha gått ännu lägre men tanke på hur fint jag spelade.

Tanken var sedan att öka och spela ännu bättre på söndagen, men så blev det inte riktigt.

– Efter rundan i lördags drabbades jag av matförgiftning och var uppe och kräktes hela natten. Det var inte så roligt och jag var osäker på om jag skulle kunna spela dagen efter.

– Men att inte spela kändes inte som ett alternativ. Jag visste att jag skulle ha ont i huvudet och i magen men att jag skulle klara av att spela. Jag mådde inte toppen, men det gick ändå helt okej. Jag spelade sämre än på lördagen, men försökte bara ha så mycket energi som möjligt och tänka positivt.

Och det gick ju rätt bra ändå, Sofie Babic stod som vinnare till slut.

– Det roligaste var två saker: att banan var i så fint skick, banarbetarna hade verkligen gjort ett fantastiskt jobb.

– Det andra var att folk här hemma fick chansen att se mig i tävling. Jag tror knappt att någon från klubben har koll på hur det har gått för mig på college.

På fredag åker Sofie Babic tillbaka till USA och redan den 15 september är det dags för första tävlingen.

– Jag vann en tävling i våras och det var hur kul som helst. Och så kom jag tvåa flera gånger och placerade mig bra. Men det roligaste är ändå att se utveckling i mitt spel.

Den kommande säsongen kommer Sofie och hennes Sacramento State att ställas inför större utmaningar.

– Vi kommer spela mot bättre skolor, så det ska bli kul att mäta sig med spelare som kommer att spela på touren längre fram, säger Sofie Babic och avslutar.

– Jag ser verkligen fram emot att det drar igång, jag har haft ett långt sommarlov, nu längtar jag efter rutiner igen.