Blev politiker mot fars inrådan

Skummeslövsstrand Ingmar Rundbergs far rådde honom att aldrig bli politiker.

– Det är svårt att att kombinera eget företag med politik och som affärsman ska man vara neutral.

Likafullt står 74-åringen nu överst på Sverigedemokraternas lista till kommunvalet.

Även om han inte åtlydde sin far i fråga om politiken har Ingmar Rundberg emellanåt följt i hans fotspår genom yrkeslivet.

Vi sitter i utemöblerna under markisen på Rådjursstigen i Skummeslövsstrand och sörplar på var sin kopp kaffe. En kraftig åskskur har just dragit över byn och det är friskt i luften.

Rundberg berättar att han genomgick utbildning till väg- och vatteningenjör i Hässleholm och efter några års arbete på en konsultfirma i Danmark vände åter till uppväxtorten Tyringe där fadern bedrev grus- och makadamverksamhet.

– När far blev sjuk tog jag och min bror över firman.

Företaget köptes sedermera upp av Skanska. Ingmar Rundberg följde med och blev chef för en bergtäkt i Åstorp, som han basade över i 20 år, tills han fick sparken.

– De tyckte jag drev verksamheten för mycket som mitt eget företag så det blev konflikt med ledningen, säger han.

– Men det blev min räddning. Hade inte det hänt skulle jag aldrig ha haft det liv jag lever idag.

Detta är en förkortad webbversion. Hela artikeln kan läsas i e-tidningen. För e- eller pappersprenumeration, kontakta kundtjänst. Öppettider: måndag-fredag 09.00-13.00. Telefon: 0430-737 00. E-post: kundtjanst@laholmstidning.se