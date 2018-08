Kornhult/Hishult tog tre pinnar i Hasslöv

Fotboll Det blev Kornhult/Hishult som gick vinnande ur striden mot Våxtorp/HaSko.

Med två snabba mål emot sig lyckades hemmalaget inte komma tillbaka.

Matchfakta

Div 4, damer

Våxtorp/HaSko-Kornhult/Hishult FF 1-2 (0-2)

Mål VHS: Rebecca Andersson

Mål K/HFF: Lisa Jönsson, Moa Lindeberg

Domare: Karl-Erik Mattsson, Laholm

Den var en jämn första halvlek med mycket boll på mitten. Första riktigt heta målchansen hade Våxtorp/HaSko i den 17:e minuten. Rebecca Andersson hittade Erica Johansson med en riktigt fin boll. Johansson tog sig förbi sin försvarare, sköt mot bortre, men bollen tog i stolpen. Men chansen var inte slut. Bollen studsade ut till Julia Andersson som hittade Johansson igen, framför öppet mål. Men Kornhult/Hishults Annie Urberg hann i sista stund emellan och täckte bollen ut till hörna.

– Vi började väl lite si sådär. Sedan efter några minuter kommer vi in i det. Vi skapade ett jätteläge med en boll som nästan dansade på mållinjen kändes det som. Lite surt att den inte kan dansa in med, när de har ett som dansade in nio minuter senare, säger VHS tränare David Andersson.

– De första 20 minuterna var ju ingen höjdare från vår del. Men efter vi gjorde målet höjde vi oss lite, säger K/HFF:s Boris Johansson.

Nio minuter efter VHS jätteläge fick Sofia Nilsson i K/HFF bollen till vänster i straffområdet och drog på skott. Med många spelare framför mål fick inte Matilda Wulff i VHS tag på bollen och till sist fick Lisa Jönsson in bollen till 1-0.

– Lite turligt att få målet där. De hade ju en jättechans i ett anfall innan, och hade de fått mål där hade kanske matchen blivit helt annorlunda. Då hade vi fått jaga istället. Det var istället två snabba mål från oss. Och det tog nog lite musten ur dem, säger Boris Johansson.

Och två snabba mål var det. Bara två minuter efter 1-0 kom Moa Lindeberg själv med målvakten och placerade säkert in bollen i mål till 2-0.

– Alldeles efter vi har vår chans får vi en lite sämre svacka. Det känns som att vi slappnar av och som vi tror att vi har det. Då kom deras första mål, och sedan kom deras andra mål. Det är riktiga slarvmål av oss, att vi inte gör vårt jobb. Två sketmål egentligen kan man säga, säger David Andersson.

Efter 2-0 i halvtid gick VHS ut och försökte trycka på för en kvittering. Efter tio minuter hade Erica Johansson två skott på mål, men ett gick utanför och ett räddade K/HFF:s målvakt Alma Lindholm.

– I halvtid pratade vi om att vi måste variera vårt spel mer. Trycka någon längre boll ibland också, och framförallt förflytta det på ett annat sätt. Och det tycker jag att vi faktiskt gjorde i andra. Det blev mycket bättre. Mycket attraktivare fotboll tycker jag, varierat, och vi skapade lägen också, säger Andersson.

I den 65:e minuten fick K/HFF en ny chans. Sofia Nilsson kom själv med Matilda Wulff i mål, men Wulff kom ut snabbt och lyckades täcka skottet tidigt.

– De första 20 minuterna på andra halvlek spelade vi rätt bra och hade lite kombinationer ett tag. Efterhand flyttade Våxtorp/HaSko upp folk och sedan fick vi göra lite byten så blev det lite oreda, men innan dess fungerade det jättebra. Vi ska vara nöjda. Det är starkt att vinna och inte spela bra. Vi kan ju betydligt bättre än så här, säger Johansson.

Det blev till sist en reducering för hemmalaget. I den 89:e minuten sköt Rebecca Andersson ett snyggt skott utifrån som gick in i mål.

– Det är väldigt kul att få spräcka nollan nu efter två matcher innan utan mål. Ett väldigt snyggt mål också. Vi har pratat om att de ska våga skjuta utifrån, säger Andersson.

– Kornhult/Hishult är effektiva. Jag hatar att säga att det är ett orättvist resultat, för de gör mål på sina chanser och det gör inte vi. Och det är det fotboll handlar om, fortsätter Andersson och ger extra plus till Albertina Svanberg, Rebecca Andersson, Erica Johansson.

Kornhult/Hishult behöver endast ta två poäng till på sina fyra matcher för att vara säkra på att ta andra platsen i serien och platsen upp till division tre.

– Nu har vi vunnit alla derbyna, och det inte mer än fyra matcher kvar, så det ser ju bra ut. Men där är nog ett eller två lag som kan komma ifatt om vi skulle tappa i resten, säger Boris Johansson och berömmer hela laget för matchen och plussar extra för Moa Lindeberg.