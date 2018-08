Fortsatt tungt för Genevad/Veinge

Fotboll Det blev ett tufft resultat för GIF/VIF i matchen mot Skrea.

Trots 1-1-resultat i nästan hela första halvlek, och ett stort tryck i andra blev det noll poäng och förlust med 2-3.

Matchfakta

Div 4, herrar

Genevad/Veinge IF-Skrea IF 2-3 (1-2)

Mål GIF/VIF: Charlie Boson 2 (straff 2)

Domare: Burim Mehmeti, Varberg

Efter en stark inledning från Genevad/Veinge var det gästande Skrea som tog ledningen i den 17:e minuten med 1-0.

Men ledningen varade inte länge. Tre minuter efter gästernas mål blåste domaren straff då Skreas målvakt fällde Jacob Björk. Kaptenen Charlie Boson stegade fram till straffpunken och satte bollen i mål till 1-1. Därefter var det en tuff och jämn första halvlek.

– Vi kluddar och tar lite felbeslut både i uppspelen och senare i andra läget där vi tappar boll och det bjuder in dem i matchen tycker jag. Där de börjar vinna första och andra bollar under en rätt lång period. Men sedan när det har stått 1-1 ett tag tycker jag att i sista delen av första kommer vi tillbaka igen och tar över, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

Det var däremot gästerna som skulle vinna den första halvleken. I den 43:e minuten sköt Skreas Viktor Karlsson ett skott som skruvade sig snyggt in i mål till 2-1. Precis innan gästernas andra ledningsmål hade GIF/VIF ett väldigt fint anfall där Leo Gustafsson sköt ett bra skott, men som räddades av målvakten.

– Där mot slutet satte vi tryck igen, hade ett par dubbelchanser och sedan bjuder vi bort 2-1. Det är oerhört tungt, säger Gustafsson och fortsätter:

– Men sedan i början på andra halvlek tycker jag att där märker man ett etablerat tryck från oss direkt från minut ett.

Redan efter fyra minuter i andra halvlek hade Jacob Björk ett skott på mål, men målvakten räddade. Och i den 56:e minuten hade William Åberg ett snyggt inlyft som studsade precis innan målvakten och det var nära att Boson hann peta in bollen, men den rann förbi.

Trots ett övertag till hemmalaget var det Skrea som återigen fick in bollen i nätmaskorna. Efter 20 spelade minuter i andra halvlek fick gästerna hörna. En hörna som Jesper Svensson skarvade in till 3-1.

– I andra tycker jag att vi trycker på och gör det bra. Men ser man till chanserna vi skapar i första halvlek och chanserna i andra. Vi gör inte ett enda spelmål. Vi gör inte ett enda mål på fasta situationer utom två straffar. Där måste vi göra fler mål. Kavalkaden vi har av hörnor, de har inte hälften, och på första bästa är det mål på en nickskarv för dem. Det måste vara antingen eller. Det måste vara att vi håller tätt eller att vi öser in mål i en sådan här match, säger Kim Gustafsson.

GIF/VIF fortsatte trycka på och man hade en boll i mål i 79:e, men det blåstes bort för offside.

En minut senare fick hemmalaget frispark. Boson satte bollen precis nere vid målets högra stolprot, men målvakt hann ner och fick ut bollen till hörna. I minuten därefter skulle dock Boson få revansch. Domaren blåste i 81:a minuten straff efter bollen tagit på en Skreaspelares hand i straffområdet. Boson satte säkert bollen i mål för andra gången i matchen från elva meter.

– Vi var rätt förberedda på att matchbilden skulle bli ungefär så här. Men sedan förra veckans plattmatch mot Kvibille tycker jag att inställningen är på plats till denna matchen. Vi krigar och vill verkligen och sätter spelet lite åt sidan. För det blir svårare och svårare på de här planerna nu och vi möter ett Skrea som vi vet lever med kniven mot strupen, så vi visste att det skulle bli stentufft i dag, säger Gustafsson.

Trots bra tryck i slutet från Genevad/Veinge lyckades man inte kvittera och man förlorade med 3-2. Efter matchen lyfte tränare Gustafsson lagets inställning.

– Jag tycker att vi har haft en god träningsvecka. Vi hade en bra uppladdning i dag. Vi sa att fokus är på den kollektiva inställningen, att vi ska jobba för varandra och jag tycker att vi krigar ända in till den 91:a minuten.