Ebba och kärnfrågan

Det tillhör ovanligheterna att en partiledare blir smälld på fingrarna av andra representanter för partiet under pågående valrörelse. Det är särskilt intressant med tanke på att partiet i fråga ligger under riksdagsspärren i opinionen och inte ha råd att verka splittrat internt.

Kärnkraften är förmodligen ingen jättefråga för de flesta väljare. Det går att bygga ut kärnkraften i Sverige, hindret för en expansion är snarare ekonomiskt än politiskt. Ebba Busch Thors svar på väljarnas med rätta ökande oro för klimatförändringarna var under valrörelsens första partiledardebat att man bör bygga ut kärnkraften.

Kristdemokraternas talesperson i närings- och energipolitiska frågor Penilla Gunther sade sig vara ”lika förvånad som alla andra” när hon fick frågan om KD vill bygga ut kärnkraften av Sveriges Television. KD:s gruppledare i riksdagen Jakob Forssmed svarar att beslutet visst är förankrat, bland annat i det verkställande utskottet.

Det är så klart inte bra när ett parti debatterar sin politik via media under en valrörelse. Den måste de vara färdiga med det innan partildardebatterna. Man undrar vad som skett. Med partiledaren och gruppledaren på ena sidan och talespersonen på andra känns den interna debatten om klimatpolitiken inte färdig.

Det är inte särskilt kontroversiellt att vara för kärnkraft, så det finns ingen anledning att fejda om saken av den anledningen.

Väljarna måste få tydliga besked om var partierna står och vad de prioriterar inför valet. Det är inte konstigt om den som är tveksam till att rösta på Kristdemokraterna eftersom partiet riskerar att åka ur riksdagen blir ännu mer tveksam om det inte råder enighet inom partiet kring vilken politik man vill driva. Det är svårt att tänka sig en liknande situation där Centerpartiet drar tillbaka yttranden av Annie Lööf eller Vänsterpartiet av Jonas Sjöstedt. Kristdemokraterna bör ta sig en (snabb) funderare kring intern kommunikation.