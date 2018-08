Laholm vill kämpa om andra platsen

Fotboll På lördag har det gått 44 dagar sedan Laholms FK spelade sin senaste match i serien.

Efter en fotbollssemester på tre veckor under sommaren väntar nu en höstsäsong och kamp om topplacering.

Under sommaren har Laholms trupp blivit lite större.

Både Linnea Nilsson och Amanda Gustavsson är tillbaka och spelar fotboll igen efter ett uppehåll under våren.

Linnea Ragnarsson som har varit skadad hela våren är tillbaka i träning och redo för match. Samt är Angelica Birgersson tillbaka i truppen som målvakt.

– Både Linnea Nilsson, Amanda Gustavsson och Linnea Ragnarsson är tre spelare som vi inte har kunnat använda under hela våren men som nu är tillbaka. Linnea Nilsson spelade premiären sedan har hon inte varit med någonting. Nilsson var ju vår lagkapten inför säsongen, och hon är definitivt med och konkurrerar om en startelva direkt, säger LFK:s tränare Magnus Nigelius-Solenheim.

Laholm tappar Ruut Pålsson, som lämnar för studier i Växjö, och Matilda Håkansson, som gör ett uppehåll.

– Jag räknar inte med Matilda under hösten men hon är med i truppen, berättar Magnus Nigelius-Solenheim.

Efter 23 tagna poäng på tolv matcher under våren är förhoppningarna klara för Laholm och Magnus Nigelius-Solenheim.

– Förväntningarna är att göra en lika bra eller bättre höstsäsong. Vi ligger trea i serien. Jag tycker att vi ska vara med och kriga om andraplatsen. Vi och HBK har ju följt varandra ganska nära. Hittarp har seglat ifrån så jag känner nog att serien redan är avgjord egentligen. Det ska ju väldigt, väldigt mycket till, då ska Hittarp sjunka som en sten genom hela serien, och det tror jag inte de kommer att göra med det spel och det spelarmaterialet de har. Så det gäller att konkurrera om andra platsen. Men den tycker jag att vi ska vara med och konkurrera om på riktigt, säger Nigelius-Solenheim.

Inför hösten ligger man alltså på en tredje plats i division två. Dessutom ligger LFK etta i utvecklingsserien.

– Vi har spelat bra fotboll väldigt långa stunder i utvecklingsserien. Det är inte lika viktigt att vinna en sådan serie men det är viktigt att vi fortsätter utveckla vårt spel på U-lagsidan. Vi har ett bra samarbete med våra flicklag underifrån som fyller på och matchas en del i den serien också. Och det gör dem jättebra många av dem, och det känns bra tycker jag. Det är så det ska fungera. Näringskedjan ska fungera så att vi ska vara självförsörjande på spelarsidan, så det känns jättebra tycker jag, säger Nigelius-Solenheim.

Nu väntar en höstsäsong med åtta matcher kvar i division två. Och något Nigelius-Solenheim vill ta med sig från våren är grundspelet.

– Jag tycker vi utvecklade vårt grundspel under våren. Det blev väldigt mycket mer stabilt under vårsäsongen. Så det kommer vi fortsätta att jobba vidare med, säger han och fortsätter:

– Sedan vill jag gärna se att vår effektivitet ökar. Jag tycker vi gör, med tanke på hur bra vi gör det spelmässigt offensivt många stunder, så vill jag att vi producerar mer mål. Så effektiviteten kommer vi jobba vidare på. Vi började sätta grunderna bakifrån försvarsmässigt under vårsäsongen, nu har vi hamnat på en okej nivå där. Nu kommer vi lägga mer fokus på att jobba sista tredjedelen framåt så får vi hoppas att det resulterar i fler trepoängare.

Nu har man tränat under tre veckor och känner sig redo inför omstarten på lördag.

– Träningarna har varit bra. Vi hade en dålig träningsvecka förra veckan för det var mycket folk på resor och sådant. Vi började jättebra för två veckor sedan då hade vi jättebra närvaro. Förra veckan var ju planerad så, det visste vi om. Och nu har vi haft två jättebra träningar här måndag och tisdag med riktigt bra intensitet. Så det bådar gott, berättar Nigelius-Solenheim som tycker tre veckors semester var precis vad de behövde.

– Det har faktiskt varit nyttigt med tre veckors semester. Vi brottades lite grann om vi skulle hålla så länge, men jag tror faktiskt att det gav mer än det kostade. Så tre veckor var nog bra för alla.

Nu ser han fram emot omstarten av serien igen.

– Det är jätteskönt faktiskt. Det känns som att det är läge för match igen.