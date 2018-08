Bank-id:s ställning hotad av bedrägerier

Både anmälningarna och de lyckade bedrägeriförsöken kring inloggningssystemet BankID ökar. Polisen menar att det dessutom finns ett stort mörkertal som inte anmäler. Det innebär att omfattningen på bedrägerierna är mycket stort. Polisen varnar nu för att de holkar ur förtroendet för systemet med elektronisk legitimation och för användarnas banker, eftersom bedragarna oftast hävdar att de ringer från banken. Det senare borde fungera för att avvärja hotet, om man kunde få användarna att säga nej till alla uppmaningar om att logga in på sitt BankID som de själva inte tar till. Tydligen fastnar inte budskapet om att aldrig följa en uppmaning från någon annan att logga in på BankID, vilket är mycket synd, eftersom gärningsmännen skulle få lägga ner verksamheten om alla kände till det.

Bank-id är en enormt smidigt lösning, som sparar på tid och krångel. Det skulle vara beklagligt om tjänsten slogs ut på grund av bedrägerierna. Tyvärr är det enormt svårt att se hur dessa bedrägerier kan motverkas, eftersom det inte är bedragaren, utan användaren som loggar in på tjänsten. Kanske måste det till ytterligare steg än bara den nuvarande inloggningen.

Ett problem som polisen pekar på är att gärningsmän och brottsoffer kan befinna sig i olika polisregioner och samkörningen kan knaka. Det är ett löjligt skäl till att skapa otrygghet hos medborgarna och måste styras upp.