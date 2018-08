Mys och pappahumor på årets valaffischer

Äntligen har valaffischerna kommit, i all sin träiga pappahumor.

Centerpartiet var först, enligt valsloganen Framåt! med Annie Lööf på grön bakgrund. Bästa pappahumorn sparades till Prideparaden: All you need is Lööf.

Försiktigare valaffischer än Socialdemokraternas får man leta efter: varmt belysta porträtt och budskap om det är bra att jobba och att riskkapitalister är dåligt. Löfven sa nästan inget under första halvåret som partiledare: bevisligen en fungerande strategi. Kanske kan det fungera igen?

Moderaternas bistert handlingskraftiga svartvita partiledare är motsatsen till solige Löfven. Man undrar om de pratat ihop sig i hemlighet?

Liberalerna vet vad som förväntas av dem: Jan Björklund på mörkblå bakgrund med texten ”Skolan först”: mer Folkpartiet än så bli det inte. Och nej, jag menar inte Liberalerna. Resten bådar gott för grötrimmandet: ”Kugga eller plugga?”

Miljöpartiet tar över S valslogan ”vi kan inte vänta”. Ett enormt NU pryder isbjörnar och andra signaler om att klimatet är viktigast. Tydligt, men varför ser det ut som om Pogo Pedagog gjort bilderna till tredjeklassarnas flanellograf?

Kristdemokraternas gråtande brottsoffer ser ut ungefär som partiledaren, vilket eventuellt kan förvirra.

Sverigedemokraterna förvånar mest med pastellmys helt utan budskap. Kanske är det tillräckligt uppseendeväckande att det är kvinnor på bilden utan att man förvirrar med ett budskap?

Martina Jarminder